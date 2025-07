Xbox Game Pass im Juli: Gleich 17 Gratis-Spiele erwarten euch – mit dabei ist ein neues Grafik-Highlight

Jeden Monat wächst der Xbox Game Pass um neue Spiele und natürlich bildet der Juli 2025 diesbezüglich keine Ausnahme. Wie immer greift Microsoft ordentlich in Taschen, um das kostenpflichtige Abo ordentlich aufzurüsten.

Und der aktuelle Monat kann sich auf jeden Fall sehen lassen, egal ob ihr am PC oder auf der Xbox unterwegs seid. So dürfen sich insbesondere Survival-Fans, aber auch Anhänger eines beliebten Actionhelden aus dem Jahre 1987 die Hände reiben. Worauf ihr euch genau freuen dürft, verraten wir euch im Folgenden.

Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele im Juli

Im Juli ist der Xbox Game Pass aber insgesamt mal wieder ein ziemlicher Genremix. Skateboard-Legende Tony Hawk ist zurück, zwei große Survival-Spiele laden zum Kampf ein und gleichzeitig gibt es noch ein knackiges Soulslike und ein Abenteuer mit einem RoboCop. Eine ganz schöne Packung, oder?

Zusätzlich kehren ein paar moderne Klassiker ein, darunter beispielsweise Light Nightmares 2 und Rise of the Tomb Raider. Die gibt es bereits seit dem Monatsstart für PC und Konsolen, sowie als Cloudvariante. Zugriff erhaltet ihr übrigens entweder mit dem Standard-, Ultimate- oder PC-Abo – das ist je nach Spiel unterschiedlich.

Alle Xbox Game Pass-Spiele, die für den Juli bereits bekannt sind, in der Übersicht:

Little Nightmares 2 (PC, Konsole, Cloud) – 1. Juli

Rise of the Tomb Raider (PC, Konsole, Cloud) – 1. Juli

Legend of Mana (Konsole) – 2. Juli

Trials of Mana (Konsole) – 2. Juli

Ultimate Chicken Horse (PC, Konsole, Cloud) – 3. Juli

The Ascent (PC, Konsole, Cloud) – 8. Juli

Minami Lane (PC, Konsole, Cloud) – 9. Juli

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 (PC, Konsole, Cloud) – 11. Juli

High on Life (PC, Konsole, Cloud) – 15. Juli

RoboCop: Rogue City (PC, Xbox Series X|S, Cloud) – 17. Juli

My Friendly Neighborhood (PC, Konsole, Cloud) – 17. Juli

Back to the Dawn (PC, Konsole, Cloud) – 18. Juli

Abiotic Factor (PC, Xbox Series X|S, Cloud) – 22. Juli

Wheel World (PC, Xbox Series X|S, Cloud) – 23. Juli

Wuchang: Fallen Feathers (PC, Xbox Series X|S, Cloud) – 24. Juli

Grounded 2 (PC, Xbox Series X|S, Cloud) – 29. Juli

Landwirtschafts-Simulator 25 (PC, Konsole, Cloud) – 1. August

Ein Soulslike mit hübscher Grafik wartet auf euch

Obwohl mit Abiotic Factor und Grounded 2 gleich zwei potenziell starke Survival-Titel dem Xbox Game Pass beitreten, fällt die Wahl bei unserem großen Highlight auf Wuchang: Fallen Feathers. Es ist das Debütspiel des chinesischen Studios Leenzee, setzt auf die Unreal Engine 5 und versetzt uns in die Rolle von Wuchang.

Im Land Shu während der Ming-Dynastie greift die mysteriöse Federung-Krankheit um sich, von der auch unsere Protagonistin ergriffen ist. Die leidet darüber hinaus auch noch an Amnesie – keine so praktische Kombination. Ihr kämpferisches Talent hat sie aber nicht verlernt, weshalb wir uns mit ihr durch zahlreiche knackig-schwere Feinde kämpfen.

Hier im Trailer seht ihr, was euch in Wuchang erwartet:

Darüber hinaus erkunden wir eine wunderschöne Welt, verbessern unsere Fähigkeiten und erfahren nach und nach mehr über unsere Heldin. Und all das, gibt es direkt zum Relesetag, dem 24. Juli, im Microsoft-Abo. Welche Spiele im Juni ihren Weg in den Xbox Game Pass gefunden haben, erfahrt ihr derweil in einer separaten News.

