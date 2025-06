Xbox Game Pass könnte jetzt noch teurer werden – Neuer Hinweis lässt Fans fürchten

In der Regel macht der Xbox Game Pass mit neuen Spielen, die sich dem Abonnement von Microsoft anschließen, von sich Reden. Doch dieses Mal sind es nicht so erfreuliche Neuigkeiten, die auf die zahlende Kundschaft zukommen – im Gegenteil.

So kommt es, dass vor Kurzem ein taufrischer Hinweis aufgetaucht ist, der Mitgliedern des Spiele-Service den Appetit auf das frische Futter für die virtuelle Videospielbibliothek verderben dürfte. Denn angeblich schwebt das scharfe Schwert der Preiserhöhung bereits über den Game Pass-Gebühren.

Xbox Game Pass: Hinweis auf drohende Preisanpassungen aufgetaucht

Der besagte Fund wurde auf der Webseite der Xbox Cloud bemerkt und sorgt seitdem nicht nur für spannende Spekulationen rund um den Preis des Xbox Game Pass, sondern selbstredend auch für Furore unter den Fans. Denn schon vor gar nicht all zu langer Zeit wurden diese von einer Preiserhöhung geplagt, die sich auf Spiele und Konsolen auswirkte. Ausgehend von einem Screenshot, den man auf dem Profil von redphx auf Bluesky findet, diskutiert die Community angeregt über den Fund. Zu sehen ist ein Ausschnitt aus dem Quellcode der Xbox Cloud Gaming-Webseite, wo von einem neuen Benachrichtigungstypen mit der verräterischen Bezeichnung „SubscriptionPriceIncrease“ zu lesen ist.

Erst vor rund einem Jahr, im Juli 2024, hatte Microsoft die Preise für den Xbox Game Pass mit einer übergreifenden Steigerung angezogen, während man darüber hinaus eine neue Abo-Stufe mit dem Xbox Game Pass Standard einführte. Doch auch die Systeme selbst blieben wie bereits erwähnt nicht verschont und Spiele wie The Outer Worlds 2 sollen künftig mit saftigen 80 US-Dollar veranschlagt werden, wie es jüngst hieß. Microsoft selbst rechtfertigt dies mit den steigenden Spielepreisen, die auch bei der Konkurrenz um sich schlagen.

Passend dazu: Xbox Game Pass: Für wen lohnt sich das Abo? Chef Phil Spencer überrascht mit Aussage

Auf Reddit werden die Entwicklungen wie gewohnt kritisch beobachtet und besonders ernst genommen. So kommentiert ein Nutzer oder eine Nutzerin beispielsweise, dass man anhand der Vergangenheit erkennen könne, dass uns schon bald eine Preissteigerung bevorstehen dürfte. „Der Game Pass ist nicht nachhaltig, es sei denn, der Preis wird jedes Jahr erhöht. Es ist ein Traum zu glauben, dass man vom ersten Tag an immer mehr AAA-Spiele kostenlos bekommt, ohne mehr für den Game Pass zu bezahlen“, heißt es an anderer Stelle.

Während wieder andere Nutzende den Grund dahinter im kostspieligen Kauf Activisions sehen, fragen sich weitere, wie hoch die Grenze wohl sein wird, bei der die Abonnentenzahlen einbrechen. Verständnis für die Erhöhungen sucht man hier zumeist vergebens. Natürlich ist bislang noch kein offizielles Wort zu den potenziellen Preissteigerungen gefallen, behandelt die Informationen deshalb wie üblich mit einer nötigen Prise Skepsis. Wir halten euch auf dem Laufenden und legen euch bis dahin ans Herz, die neuesten Spiele im Xbox Game Pass erst einmal ruhigen Gewissens zu genießen.

Quellen: Bluesky / @redphx.com‬