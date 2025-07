Xbox Game Pass: Letzte Chance – Diese 6 Spiele fliegen schon bald aus dem Abo

Neuer Monat, neue Spiele im Xbox Game Pass: Auch im Juli lässt uns Microsoft nicht hängen und versorgt uns mit frischem Futter für die Spielebibliothek. Damit das auch Platz hat, fliegen ein paar altbewährte Vertreter aus dem Abonnement.

Dieses Mal sind es sogar sechs Stück an der Zahl, die den Neuzugängen weichen und sich unter der prasselnden Sommersonne von ihrem Platz im Premium-Service verabschieden müssen. Welche Spiele das sind, verrät Microsoft uns jüngst und auch wann das letzte Stündchen geschlagen hat, steht mittlerweile fest.

Xbox Game Pass: Nur noch wenige Tage verfügbar – die 6 Abgänge im Juli auf einen Blick

Der Juli sorgt nicht nur mit seinen tropischen Temperaturen für schwitzige Hände, sondern auch das brandneue Spielefeuerwerk, das Microsoft mit dem neuen Monat im Xbox Game Pass abfeuert, lässt unsere Konsolen und PCs so richtig heiß laufen. Während wir also draußen dahinschmelzen, versprechen erfrischende Ergänzungen wie Little Nightmares 2, die Remasters von Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 sowie das atemberaubend aussehende Wuchang: Fallen Feathers zumindest, im Schatten des Flachbildfernsehers die wohltuende Abkühlung.

Damit die 13 Gratis-Games auch Platz in Microsofts Aufgebot haben, müssen bis zum 15. Juli die folgenden sechs Spiele Abschied nehmen:

Flock

Mafia Definitive Edition

Magical Delicacy

Tchia

The Callisto Protocol

The Case of the Golden Idol

Zu den Highlights zählt hierbei zweifelsohne die Definitive Edition von Mafia, die ihr euch unbedingt zu Gemüte führen solltet, wenn ihr ein Auge auf das im August bevorstehende Mafia: The Old Country geworfen habt. Doch auch abseits des Gangster-Epos lohnt es sich besonders, dem Sci-Fi-Schocker The Callisto Protocol eine letzte Chance einzuräumen. Geht ihr es lieber weniger gruselig, aber dafür genauso spannungsgeladen an, ist auch The Case of the Golden Idol, welches wir in unserem Test als richtiges Rätseljuwel herausstellten, eures verabschiedenden Blickes wert.

Dass euch der Nachschub an lohnenswerten Videospielen ausgeht, ist allerdings unwahrscheinlich. Denn noch bevor der Juli so richtig Fahrt aufnimmt und uns mit den weiter oben bereits besprochenen Neuzugängen die Zeit stiehlt, bieten euch bereits die neuen Xbox Game Pass-Titel des Vormonats Juni stundenlangen Spielspaß zum Nulltarif – vorausgesetzt, ihr verfügt über eine Mitgliedschaft beim Abo-Service.

Quellen: Microsoft