Xbox Game Pass: Letzte Chance – Gleich 7 Spiele verlassen schon bald den Abo-Service

Der Xbox Game Pass weiß auch im Juni, zahlende Kundinnen und Kunden mit brandneuen Titeln für die Spielebibliothek zu begeistern. Doch damit all das frische Futter, dass Microsoft mit dem Abonnement serviert, auch Platz findet, müssen natürlich auch ein paar Spiele weichen.

Gleich sieben sind es dieses Mal an der Zahl, die noch im frisch angebrochenen Junimonat die Segel hissen und sich aus dem Premium-Service verabschieden. Um welche Videospielvertreter es sich hierbei genau handelt, das steht mittlerweile in Stein gemeißelt – so auch auf den folgenden Zeilen.

Xbox Game Pass: Bye, bye Junimond – Diese 7 Spiele müssen schon bald Abschied nehmen

In den vergangenen Wochen hatte der Xbox Game Pass so einige Highlights zu bieten – darunter beispielsweise das auch von uns gelobte The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered als klammheimlichen Drop, ebenso wie das Rollenspiel-Meisterwerk Clair Obscur: Expedition 33, das in unserem Test die Bestnote abstauben konnte. Damit Microsofts virtuelle Spielesammlung aber nicht überquillt, nimmt der Tech-Gigant immer mal wieder ein paar Titel raus. So auch dieses Mal mit den folgenden Vertretern.

Noch bis zum 15. Juni, also rund zwei Wochen, habt ihr Zeit, den sieben scheidenden Spielen eine letzte Chance einzuräumen (via @Knoebelbroet):

Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends

Dordogne

My Time at Sandrock

Keplerth

Hypnospace Outlaw

Isonzo

Depersonalization

Gerade My Time at Sandrock zählt zu den beliebteren unter den genannten, wenn ihr also noch etwas Zeit für eine Farming-Sim in einer offenen 3D-Welt habt, solltet ihr unbedingt einen Blick auf den Titel werfen. In typischer Manier baut ihr Felder an, sammelt Ressourcen ein und baut Beziehungen zu den anderen Dorfbewohnern auf. Findet ihr Gefallen daran, erwartet euch mit My Time at Evershine in Zukunft ein ambitionierter Nachfolger, der schon mit seiner Kickstarter-Kampagne einen Weg auf die Wunschlisten vieler Spielerinnen und Spieler fand.

Noch im Mai hatten Mitglieder des Abonnements gleich vielfachen Grund zur Freude: Nicht nur, dass zuletzt gleich 25 neue Spiele in den Xbox Game Pass fanden, war einen Jubelschrei wert. Auch die Ankündigung, 50 Gratis-Spiele auf einen Schlag hinzuzufügen, wusste zu begeistern. Den letzteren sollen sich künftig sogar noch 50 weitere Titel hinzugesellen, wie es bereits seitens Microsoft hieß.

