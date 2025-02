Xbox Game Pass: Mit Avowed & mehr – Diese 7 neuen Spiele gibt es im Februar

Neuer Monat, neue Spiele im Xbox Game Pass. Wie gewohnt hat Microsoft die Titel, die sich dem Abo-Service in der ersten Monatshälfte anschließen, pünktlich bekanntgegeben.

Gleich sieben Stück dürft ihr in den ersten zwei Februarwochen begrüßen, darunter wie üblich natürlich das eine oder andere Highlight. Mit dabei: Obsidians brandneuer Rollenspiel-Riese Avowed.

Xbox Game Pass: Das sind die 7 neuen Spiele für die erste Februarhälfte

So kommt es nämlich, dass sich das mit Spannung erwartete und actionreiche Fantasy-RPG der Fallout: New Vegas-Schöpfer*innen direkt zum Launch in die Reihen des Xbox Game Pass zaubert. Natürlich nur, wenn ihr im Besitz des PC Game Pass oder des Game Pass Ultimate seid. Dann dürft ihr euch schon am 18. Februar auf den Release von Avowed freuen.

Weitere Titel, die sich dem Xbox Game Pass im Februar anschließen, sind die Folgenden:

Far Cry: New Dawn – 4. Februar (Standard, Ultimate, PC)

Another Crab’s Treasure – 5. Februar (jetzt mit Standard)

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – 5. Februar (jetzt mit Standard)

Starfield – 5. Februar (jetzt mit Standard)

Madden NFL 25 – 6. Februar (Ultimate, PC)

Kingdom Two Crowns – 13. Februar (jetzt mit Standard)

Avowed – 18. Februar (Ultimate, PC)

Passend dazu: Xbox Game Pass – Ab heute spielt ihr diesen Shooter-Kracher „gratis“

Auch die restlichen neuen Spiele des Februar können sich durchaus sehen lassen: Pünktlich zum Super Bowl dürfen sich Fans des US-Sports über den neuen Madden-Teil freuen. Hinzu gesellt sich Bethesdas riesiges Sci-Fi-Story-Schlachtschiff Starfield, ebenso wie das Far Cry-Spin-off New Dawn oder das eher unbekannte, dafür aber von uns im Test umso mehr gefeierte Soulslike Another Crab’s Treasure.

Natürlich sind mit Eiyuden Chronicles und Kingdom Two Crowns auch die übrig gebliebenen Titel einen Blick wert. Wollt ihr hingegen noch einen letzten Abstecher in Richtung bald erscheinender Titel werfen, müsst ihr euch beeilen: Sieben Spiele verlassen den Xbox Game Pass im Februar, euch bleiben also nur noch wenige Tage zum Ausprobieren.

Quelle: Xbox Wire