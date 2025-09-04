Xbox Game Pass: Nach 5 Minuten ist schon Schluss – Spieler schocken mit absurdem Benehmen

Der Xbox Game Pass erscheint auf den ersten Blick wie ein unschlagbar gutes Angebot: Eine gigantische Spielebibliothek, die sich ständig verändert, für einen monatlichen Preis, für den ihr kaum einen Titel aus dem Katalog kaufen könntet.

Das Abo-Model führt aber offenbar auch zu einem ungesunden, beinahe schockierenden Verhalten bei zahlenden Kund*innen: Eine neue Studie und die Erfahrungswerte von Jens Andersson, Design Director bei Indiana Jones und der große Kreis, zeigen, wie schnell Spieler*innen wirklich aufgeben.

Xbox Game Pass: Studie zeigt, wie schnell Abonnent*innen Spiele abbrechen

Die Studie des Marktforschungsunternehmens Newzoo, deren Ergebnisse ihr euch vollständig im Game Wise-Podcast anhören könnt, hat nämlich ergeben, dass Nutzer*innen des Xbox Game Pass extrem schnell das Handtuch werfen: „Der Game Pass bietet so viel an, dass wenn einen ein Spiel nicht sofort am Haken hat, man direkt zum nächsten wechselt, und dann zum nächsten, bis man eins findet, das einen fesselt.“

Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch Jens Andersson. In einem Interview mit The Game Business verrät er, welche Erfahrungen das Team mit dem Xbox Game Pass-Release von Indiana Jones und der große Kreis gemacht hat: „Wir kennen das Verhalten der Spieler. Sie springen für fünf Minuten rein und gehen dann wieder. Darauf basierend kann man ein paar Entscheidungen treffen, aber gleichzeitig will man auch nicht zu viele Zugeständnisse machen.“

„Es muss ein großartiges Spiel für diejenigen sein, die es bis zum Ende durchspielen. Das ist für uns das Wichtigste, als ein auf Geschichten fokussiertes Studio. Es ist schwer, das Gleichgewicht zu finden. Du weißt immer, dass du dir darum mehr Sorgen machen solltest, aber gleichzeitig ist eben auch das große Ganze wichtig“, erklärt Andersson.

Der Game Pass und die Spieleentwicklung

Trotzdem beeinflusse der Xbox Game Pass natürlich die Entwicklung. „Bei diesem Spiel hatten wir speziell das Problem mit Spielern, die Indiana Jones kennen und die, die das nicht tun“, verrät er weiter. „Es gibt eine Menge Kinder, die die Filme nicht gesehen haben und das ist ihr erster Berührungspunkt mit der Marke. Daher haben wir versucht, dass das hier das zugänglichste MachineGames-Spiel ist.“

Klar, die Einstiegshürde ist natürlich niedriger, wenn man nicht den vollen Preis hinblättern muss, sondern „nur“ die monatliche Abo-Gebühr. Apropos: Wenn auch ihr die bezahlt, dürft ihr euch über ein paar neue Spiele im Xbox Game Pass freuen.

Quelle: The Game Business, Game Wise