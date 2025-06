Xbox Game Pass: 11 neue Gratis-Spiele angekündigt – mit einem echten Sommer-Highlight

Frisches Futter für den Xbox Game Pass: Microsoft hat verraten, welche Spiele ab jetzt und in den nächsten Tagen über den Abo-Service verfügbar sind. Sowohl Fans des Warcraft-Franchise als auch Fußballbegeisterte dürfen sich freudig die Hände reiben.

Insgesamt erweitert das Xbox-Unternehmen das Angebot um gleich elf Spiele, die in den nächsten zwei Wochen nach und nach hinzugefügt werden. Besonders ein Highlight sticht dabei heraus, ganz passend zur gerade laufenden FIFA Klub-WM in den USA.

Xbox Game Pass: Das sind die nächsten Gratis-Spiele

Bevor wir jedoch näher auf besagten Titel eingehen, fassen wir erst einmal alle neuen Spiele, die bald in den Xbox Game Pass rutschen, zusammen. Neben den mittlerweile erhältlichen und gerade frisch veröffentlichten FBC: Firebreak sowie Lost in Random: Eternal Die könnt ihr euch noch bis Anfang Juli über die folgenden Titel freuen.

Dabei sei gesagt, dass nicht jedes Spiel für alle Plattformen oder alle Abo-Varianten verfügbar ist. Manch ein Game gibt es zum Beispiel nur für den PC:

Star Trucker (Xbox Series X|S) – 18. Juni, Standard-Abo

(Xbox Series X|S) – 18. Juni, Standard-Abo Wildfrost (Konsolen) – 18. Juni, Standard-Abo

(Konsolen) – 18. Juni, Standard-Abo Rematch (PC, Xbox Series X|S, Cloud) – 19. Juni, Ultimate- und PC-Abo

(PC, Xbox Series X|S, Cloud) – 19. Juni, Ultimate- und PC-Abo Volcano Princess (PC, Konsolen, Cloud) – 24. Juni, Ultimate- und PC-Abo

(PC, Konsolen, Cloud) – 24. Juni, Ultimate- und PC-Abo Against the Storm (Konsolen, Cloud) – 26. Juni, Ultimate-Abo

(Konsolen, Cloud) – 26. Juni, Ultimate-Abo Warcraft 1 Remastered (PC) – 26. Juni, PC-Abo

(PC) – 26. Juni, PC-Abo Warcraft 2 Remastered (PC) – 26. Juni, PC-Abo

(PC) – 26. Juni, PC-Abo Warcraft 3 Reforged (PC) – 26. Juni, PC-Abo

(PC) – 26. Juni, PC-Abo Call of Duty: WW2 (PC, Konsole) – 30. Juni, Standard-, PC- und Ultimate-Abo

(PC, Konsole) – 30. Juni, Standard-, PC- und Ultimate-Abo Little Nightmares 2 (PC, Konsole, Cloud) – 1. Juli, Standard-, PC- und Ultimate-Abo

(PC, Konsole, Cloud) – 1. Juli, Standard-, PC- und Ultimate-Abo Rise of the Tomb Raider (PC, Konsole, Cloud) – 1. Juli, Standard-, PC- und Ultimate-Abo

Wie üblich gilt aber, dass es nicht nur Neuzugänge gibt. Ein paar Titel wagen im Gegenzug den Absprung und sind dann nicht mehr über den Service herunterlad- und spielbar. Stichtag ist der 30. Juni, falls ihr eines der folgenden Games noch schnell nachholen wollt.

Lesetipp: Wird der Abo-Service bald teurer?

Die Liste der Spiele, die in wenigen Tagen den Xbox Game Pass vorerst verlassen:

Arcade Paradise

Journey to the Savage Planet

My Friend Peppa Pig

Robin Hood: Sherwood Builders

SteamWorld Dig

SteamWorld Dig 2

Dieses Highlight solltet ihr nicht verpassen

PC-Spieler*innen freuen sich im Juni sicherlich über die komplette Warcraft-Trilogie, aber wir möchten ein anderes Highlight im Xbox Game Pass herausstellen: Rematch, das neue Spiel der Sifu- und Absolver-Schöpfer*innen. Allerdings geht es dieses Mal nicht um knackige Nahkampf-Action, obwohl es trotzdem ordentlich auf die Socken gibt.

Rematch ist im Grunde die Kombination aus Fußball und Rocket League. Zwei Teams mit jeweils bis zu fünf Spieler*innen treten in überschaubaren Arenen gegeneinander an, um das Runde ins Eckige zu befördern. Richtige Regeln gibt es keine, weshalb Fouls und Abseits gar nicht erst existieren. Im Endeffekt sorgt das zusammen mit der Steuerung für rasante Online-Matches, in denen vor allem Skill belohnt wird.

Im Trailer seht ihr das, was euch in Rematch erwartet:

Ob das was für euch ist, könnt ihr zumindest über den Xbox Game Pass ohne größere Geldausgaben selbst herausfinden. Alternativ gibt es derzeit auch noch viele weitere Spiele im Abo, die ihr ausprobieren könnt.

Quelle: Xbox Pressemitteilung, YouTube / Sloclap