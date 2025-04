Xbox Game Pass: Gleich 9 neue Spiele im April – einen Shooter-Giganten gibt es schon jetzt

Zwischen all den Ankündigungen zur Nintendo Switch 2, hat sich auch Microsoft zu Wort gemeldet: Ein neuer Monat hat begonnen und damit gehen neue Spiele für den Xbox Game Pass einher. Was erwartet euch im April?

Beziehungsweise in der ersten April-Hälfte, denn bekanntlich teilt Microsoft die Neuerungen des kostenpflichtigen Abos stets in zwei Teile auf. Der Start lässt sich aber definitiv als stark bezeichnen, denn gleich neun neue Games stehen für euch demnächst parat.

Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele im April

Im April erwartet euch im Xbox Game Pass eine ziemlich bunte Mischung: Auf der einen Seite schauen ein paar alte Bekannte vorbei, auf der anderen Seite gibt es auch drei Titel, die ab dem ersten Releasetag über das Abo spielbar sind. Und auch beim Thema Genre herrscht Vielfalt.

So könnt ihr euch bereits seit heute, dem 3. April 2025, über die Ultimate Edition von Borderlands 3 freuen. Der Loot-Shooter steht sowohl auf dem PC, als auch auf den Xbox-Konsolen und via Cloud zur Verfügung. Inhaltlich bekommt ihr damit übrigens das komplette Paket: sowohl die Basiskampagne als auch sämtliche DLC-Erweiterungen und kosmetischen Extras sind an Bord. Spielzeit? Bis zu 80 Stunden und mehr.

Falls euch jedoch der Humor und die Jagd nach immer besseren Waffen nicht reizt, kommt ihr eventuell mit den anderen Neuzugängen im Xbox Game Pass zurecht. Hier findet ihr einmal die komplette Liste:

Borderlands 3 Ultimate Edition (PC, Konsole, Cloud) – 3. April

(PC, Konsole, Cloud) – 3. April All You Need is Help (Konsole) – 3. April

(Konsole) – 3. April Stil Wakes the Deep (Xbox Series X|S) – 3. April

(Xbox Series X|S) – 3. April Wargroove 2 (Konsole) – 3. April

(Konsole) – 3. April Diablo 3: Reapers of Souls – Ultimate Evil Edition (PC, Konsole) – 8. April

(PC, Konsole) – 8. April South of Midnight (PC, Xbox Series X|S, Cloud) – 8. April

(PC, Xbox Series X|S, Cloud) – 8. April Commandos Origins (PC, Xbox Series X|S, Cloud) – 9. April

(PC, Xbox Series X|S, Cloud) – 9. April Blue Prince (PC, Xbox Series X|S, Cloud) – 10. April

(PC, Xbox Series X|S, Cloud) – 10. April Hunt Showdown 1896 (PC) – 15. April

Die Spiele für die zweite Jahreshälfte stehen noch nicht ganz fest. Aber wir wissen bereits, dass etwa ab dem 24. April das potenzielle Rollenspiel-Highlight Clair Obscur: Expedition 33 ins Abo wandert.

Diese Spiele sind bald nicht mehr verfügbar

Wie jeden Monat gibt es aber nicht nur Neuzugänge im Xbox Game Pass. Stattdessen müsst ihr euch darauf einstellen, dass schon bald einige Titel nicht mehr spielbar sind, weil sie den Microsoft-Dienst verlassen. Falls ihr einen der folgenden Titel noch nachholen wollt, habt ihr noch bis zum 15. April Zeit.

Hier die Liste der Abgänge im Xbox Game Pass:

Botany Manor

Coral Island

Harold Halibut

Homestead Arcana

Kona

Orcs Must Die! 3

Turbo Golf Racing

Hat euch ein Spiel davon besonders gereizt, könnt ihr es zudem mit einem Rabatt von 20 Prozent dauerhaft erwerben. Die nächsten Abgänge folgen übrigens dann Ende April, wobei die Liste derzeit noch nicht feststeht. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Übrigens: Sofern ihr nicht den Xbox Game Pass abonniert habt, sondern auch PlayStation Plus, bekommt ihr diesen Monat noch weitere Gratis-Spiele.

