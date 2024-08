Xbox Game Pass: Gleich 3 neue Spiele erwarten uns noch im August

Auch im August will uns Microsoft mit ein paar frischen Titeln im Xbox Game Pass noch einmal ordentlich abkühlen. Dabei bringt die zweite Welle nicht nur drei neue Spiele ins Abonnement.

Mit im Gepäck hat der Game Pass dieses Mal nämlich auch die erwartete Beta-Phase des neuen Call of Duty: Black Ops 6 im Early Access. Was der Augustmonat sonst noch bis zu seinem Ende bereithält, hat Microsoft jetzt ganz offiziell verraten.

Xbox Game Pass: Neue Spiele die Zweite im August

Nachdem vor Kurzem mit der ersten Monatshälfte die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy neben Creatures of Ava in den Xbox Game Pass geschwappt ist, folgte die Ankündigung der weiteren Spiele, die Abonnentinnen und Abonnenten im August erwartet, auf dem Fuße. Die drei neuen Titel im Spiele-Abo sind die folgenden:

22. August – Atlas Fallen (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

27. August – Core Keeper (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

3. September – Star Trucker (Cloud, Konsolen und PC)

Microsoft macht außerdem Nägel mit Köpfen und bringt die Early Access Open Beta des kommenden Call of Duty: Black Ops 6 fristgerecht in die Spur. Ab dem 30. August können Vorbesteller und Game Pass Ultimate- oder PC Game Pass-Mitglieder in den neuesten Shooter-Ableger schnuppern. Herunterladen könnt ihr die Beta bereits ab dem 28. August, um direkt losballern zu können.

Auch der Game Pass Core darf sich über Neuzugänge freuen: Ab dem 21. August finden Cities: Skylines, die Control: Ultimate Edition und Snow Runner ihren Weg in die Spielesammlung. Doch Microsoft muss Platz schaffen und so verabschieden wir uns ab dem 31. August erst einmal von Atomic Heart, Guilty Gear Strive und NBA 2K24, die aus dem Aufgebot des Game Pass verschwinden.

Bis es so weit ist könnt ihr die scheidenden Spielevertreter aber noch nach Herzenslaune daddeln. Und wenn ihr Gefallen an ihnen findet und sie nicht mehr hergeben wollt, gönnt euch Microsoft passenderweise einen Rabatt von 20 Prozent, um euch die Entscheidung noch leichter zu machen. Und: Mit unserer Hilfe müsst ihr nicht einmal unterwegs auf eure Bibliothek verzichten, denn wir verraten, wie ihr den Xbox Game Pass auf das Steam Deck hievt.

Quellen: Microsoft / Xbox Wire