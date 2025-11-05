Xbox Game Pass: 11 neue Gratis-Spiele erwarten euch – mit einer überraschenden GTA-Alternative

Im November steht im Xbox Game Pass vor allem der Release von Call of Duty: Black Ops 7 im Vordergrund. Doch der kostenpflichtige Abo-Dienst hat noch einiges mehr zu bieten, als nur das Shooter-Highlight von Activision und den zahllosen CoD-Studios.

Gleich elf Spiele hat Microsoft für die erste Hälfte des vorletzten Monats des Jahres angekündigt. Sechs davon erscheinen sogar direkt an ihrem Release-Tag im Xbox Game Pass, darunter natürlich das bereits erwähnte Call of Duty. Schon jetzt könnt ihr darüber hinaus eine interessante GTA-Alternative ausprobieren.

Xbox Game Pass: Diese Gratis-Spiele erwarten euch im November

Welche Gratis-Spiele ihr im November übrigens in Anspruch nehmen könnt, hängt davon ab, welches Abo ihr abgeschlossen habt. Immerhin hat Microsoft ja vor einigen Wochen das Xbox Game Pass-System umgestellt und im selben Atemzug deutlich die Preise angezogen.

Aber kommen wir jetzt zu den einzelnen Titeln und ab wann sie im Xbox Game Pass ihren Einzug feiern:

Dead Static Drive (PC, Konsole, Cloud) – 5. November (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

(PC, Konsole, Cloud) – 5. November (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Sniper Elite: Resistance (PC, Konsole, Cloud) – 5. November (Game Pass Premium)

(PC, Konsole, Cloud) – 5. November (Game Pass Premium) Egging On (PC, Xbox Series X|S, Cloud) – 6. November (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

(PC, Xbox Series X|S, Cloud) – 6. November (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Whiskerwood (PC) – 6. November (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

(PC) – 6. November (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Voidtrain (PC, Xbox Series X|S, Cloud) – 7. November (Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium)

(PC, Xbox Series X|S, Cloud) – 7. November (Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium) Great God Grove (PC, Xbox Series X|S, Cloud) – 11. November (Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium)

(PC, Xbox Series X|S, Cloud) – 11. November (Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium) Lara Croft and the Temple of Osiris (PC, Konsole, Cloud) – 11. November (Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium)

(PC, Konsole, Cloud) – 11. November (Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium) Pigeon Simulator (PC, Xbox Series X|S, Cloud) – 11. November (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

(PC, Xbox Series X|S, Cloud) – 11. November (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Relic Hunters Legend (PC, Konsole, Cloud) – 12. November (Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium)

(PC, Konsole, Cloud) – 12. November (Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium) Winter Burrow (PC, Konsole, Cloud) – 12. November (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

(PC, Konsole, Cloud) – 12. November (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, Konsole, Cloud) – 14. November (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

Das macht unter dem Strich eine ziemlich bunte Auswahl, die wie gehabt sowohl komplett neue Spiele als auch ein paar ältere Titel umfasst. Highlight in diesem Monat ist natürlich Call of Duty: Black Ops 7, welches ihr sofort zum Release über euer Abo spielen könnt. Inhaltlich bekommt ihr sowohl die Kampagne als auch den Zombie- und Multiplayer-Modus geboten.

Eine GTA-Alternative mit Cthulhu

Falls euch jedoch die alljährliche Popcorn-Action zuwider ist: Werft gerne einen Blick auf Dead Static Drive, welches von den Entwickler*innen selbst als Grand Theft Cthulhu bezeichnet wird. Ob diese Einordnung gerechtfertigt ist, könnt ihr ab sofort selbst mit dem Xbox Game Pass in Erfahrung bringen.

Im Grunde trifft hier Survival-Horror auf Roadtrip: In den USA der 1980er-Jahre bekommt ihr es mit allerlei kosmischen Schrecken zu tun, während ihr euch auf die Suche nach euren Eltern begebt. Ihr begegnet merkwürdigen Menschen, müsst vor der Polizei fliehen, durch Kleinstädte schleichen und über Highways brettern.

Der Vergleich mit GTA stammt vor allem daher, dass ihr einerseits Autos stehlen könnt, andererseits die Kameraperspektive an die älteren Serienteile der Rockstar Games-Reihe erinnert. Einen Blick ist das sicherlich wert. Derweil verraten wir euch in einer separaten Mitteilung, welche Spiele demnächst den Xbox Game Pass verlassen.

Quelle: Pressemitteilung Xbox