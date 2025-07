Xbox Game Pass: Rasantes Spiel überraschend erschienen – sofort kostenlos spielbar

Manchmal erscheinen Spiele ganz plötzlich – vielleicht hat man schon von ihnen in der Entwicklung gehört, aber es gab kein Releasedatum, doch ZACK! – plötzlich sind sie da. Umso überraschender erfreulicher, wenn man dann gleich ohne Zusatzkosten im Xbox Game Pass auf sie zugreifen kann.

So geschehen mit der rasanten Extremsport-Sause Descenders Next, das von Entwickler RageSquid gestern auf den Markt geworfen wurde. Nachdem es im Vorgänger auf zwei Reifen in waghalsigen Touren talwärts ging, schwingt ihr euch jetzt aufs Board.

Rasante Boarding-Action satt im Xbox Game Pass

Dabei könnt ihr sogar wählen, ob ihr auf dem Snowboard durch die weiße Pracht pflügen wollt, oder auf robust bereiften Longboards steinige Pisten hinab brettert. „Descenders Next strebt an, das einzige Extremsportspiel zu sein, das ihr jemals braucht“, heißt es in einer Pressemitteilung. Aber damit soll noch lange nicht Schluss sein: Auch in Zukunft wollen die Entwickler von RageSquid noch mehr Aktivitäten hinzufügen, so lange die Spieler*innen daran Interesse haben. Neben einem Release auf Steam könnt ihr Descenders Next auch im Xbox Game Pass ohne Zusatzkosten zum Abo zocken.

Nach der Downhill-Biking-Erfahrung Descenders aus dem Jahr 2018 stellten sich die Entwickler*innen die Frage, in welche Richtung als nächstes gehen soll. „Wie vermitteln wir das gleiche Gefühl, die Geschwindigkeit, aber gehen weiter als Mountainbiking?“ So war die Idee geboren, sich auf mehrere Sportarten aufzuteilen.

Lesetipp: Rasantes Rennspiel schockt seine Fans mit dieser Nachricht

Wie schon in Vorgänger bietet Descenders Next ein komplettes Multiplayer-Erlebnis, eine Vielzahl an detaillierten Tricks zu erlernen und abwechslungsreiche Biome zu erkunden. Mit den Reputationspunkten, die ihr durch erfolgreiche Fahrten verdient, könnt ihr neue Boards, Helme oder Anzüge kaufen. Die rasanten Strecken werden prozedural generiert, während ihr in den neuen , individuellen Parks auf Highscore-Jagd geht und dem treibenden Soundtrack vom Label Monstercat (Rocket League, Beat Saber) lauscht.

Descenders Next ist nicht nur ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar, sondern auch auf Steam, wo es noch bis zum 4. August ein Einführungsangebot mit zehn Prozent Rabatt gibt. Welche Spiele ansonsten noch im Xbox Game Pass in diesem Monat gelandet sind, lest ihr hier.

Quelle: Pressemitteilung, Steam