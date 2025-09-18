Xbox Game Pass: Gleich 14 neue Gratis-Spiele angekündigt – mit einem der besten Titel aller Zeiten

Bei PlayStation Plus ist der September bereits abgehakt, beim Xbox Game Pass geht es jetzt erst in die zweite Runde: Microsoft hat verraten, auf welche neuen Gratis-Spiele ihr euch schon demnächst freuen dürft.

Und die Liste kann sich ohne Frage sehen lassen: Satte 14 Titel sind angekündigt, die in den nächsten Tagen den kostenpflichtigen Service für PC, Xbox One und Xbox Series X|S erweitern. Mit dabei? Eines der besten Spiele aller Zeiten, welches schon sehr bald eine Fortsetzung erhält.

Xbox Game Pass: Diese Gratis-Spiele gibt es bald für euch

Wie üblich fährt der Xbox Game Pass eine ganze Reihe an Games auf, die sich den unterschiedlichsten Genres bedienen. Da ist für nahezu jedem Geschmack etwas dabei und den Anfang macht Roadcraft. Der erst im Mai veröffentlichte Simulation, bei der ihr verschiedene Orte mithilfe von schweren Kraftfahrzeugen wieder aufbaut, könnt ihr ab sofort auf der Xbox Series X|S oder via Cloud spielen.

Ebenfalls schon jetzt spielbar sind Call of Duty: Modern Warfare 3 (Konsole), For The King 2 (Konsole), Overthrown (Xbox Series X|S) und Deep Rock Galactic Survivor (PC, Xbox Series X|S und Cloud), die allesamt am 17. September hinzugefügt worden sind. Das letztgenannte ist sogar komplett brandneu erschienen und damit ein klassischer Day 1-Release.

Darüber hinaus könnt ihr euch noch über die weiteren Spiele freuen, die demnächst dem Xbox Game Pass beitreten:

Frostpunk 2 (Xbox Series X|S, Cloud) – ab 18. September

(Xbox Series X|S, Cloud) – ab 18. September Wobbly Life (PC, Xbox Series X|S, Cloud) – ab 18. September

(PC, Xbox Series X|S, Cloud) – ab 18. September Hades (PC, Konsole, Cloud) – ab 19. September

(PC, Konsole, Cloud) – ab 19. September Endless Legend 2 (PC) – ab 22. September

(PC) – ab 22. September Sworn (PC, Xbox Series X|S, Cloud) – ab 23. September

(PC, Xbox Series X|S, Cloud) – ab 23. September Peppa Pig: World Adventures (PC, Xbox Series X|S, Cloud) – ab 25. September

(PC, Xbox Series X|S, Cloud) – ab 25. September Visions of Mana (PC, Xbox Series X|S, Cloud) – ab 25. September

(PC, Xbox Series X|S, Cloud) – ab 25. September Lara Croft and the Guardian of Light (PC, Konsole, Cloud) – ab 30. September

(PC, Konsole, Cloud) – ab 30. September Sopa: Tale of the Stolen Potato (PC, Konsole, Cloud) – ab 7. Oktober

Und falls ihr zufälligerweise Xbox Game Pass Ultimate oder den PC Game Pass abonniert habt, könnt ihr ab dem 2. Oktober auch in die Beta von Call of Duty: Black Ops 7 reinschauen. Dort dürft ihr dann einen ersten Blick auf den Multiplayer-Modus werfen.

Verpasst dieses Highlight auf keinen Fall

Während die Liste an und für sich schon durchaus vielfältig ist, solltet ihr ein Gratis-Spiel im Xbox Game Pass diesen Monat definitiv ausprobieren: Hades. Der Indie-Titel von Supergiant Games hat zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ist aber auch heute noch eines der besten Roguelites überhaupt – selbst wenn ihr das Genre eigentlich nicht mögt.

Im Gegensatz zur Konkurrenz inszeniert Hades seine in der griechischen Mythologie zu verortende Geschichte deutlich prominenter und bietet eine vollständige Vertonung aller Dialoge. Darüber hinaus ist selbst das Konzept des ständigen Sterbens und Neuanfang in die Geschichte eingebaut und wird nicht einfach nur als rein spielerisches Element verstanden.

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 93 Prozent auf Metacritic, einem beachtlichen Userscore von 8.6 und zahllosen Auszeichnungen ist Hades ein riesiger Hit und macht es zu einem der besten Spiele aller Zeiten.

Falls ihr diesen bisher verpasst habt, solltet ihr ihn jetzt im Xbox Game Pass definitiv nachholen, immerhin steht die Fortsetzung kurz vor dem Release. Derweil stellen wir euch hier ein paar Spiele vor, die ihr sogar ohne Xbox Game Pass gratis zocken könnt.

Quelle: Xbox Pressemitteilung, Metacritic