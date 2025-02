Xbox Game Pass: 2 brandneue Spiele könnt ihr jetzt „gratis“ spielen

Zwar nicht unbedingt täglich, aber in regelmäßigen Abständen erhält der Xbox Game Pass neue Spiele. So auch in dieser Woche: Gleich zwei brandneue Titel sind ab sofort für alle Interessierten spielbar. Insbesondere Shooter- und Rollenspiel-Fans sollten hellhörig werden.

Wenn ihr auf eine Mischung aus Schleichen und Taktik inklusive Szenario des Zweiten Weltkriegs steht oder ihr nach einer dystopischen Erfahrung sucht, solltet ihr euch die aktuellen Serienteile im Xbox Game Pass nicht entgehen lassen. Die Rede ist von Sniper Elite Resistance und Citizen Sleeper 2: Starward Vector, welche ab heute entweder via PC oder auf den Xbox-Konsolen erhältlich ist.

Xbox Game Pass: Jetzt das neue Sniper Elite spielen

Im Frankreich des Jahres 1943 schlüpft ihr in die Rolle des britischen Scharfschützen Harry Hawker und kämpft für die Freiheit in Sniper Elite Resistance. Falls ihr nicht unbedingt 50 Euro für das Erlebnis ausgeben wollt, könnt ihr zum Xbox Game Pass greifen – dort gibt es schon jetzt den Third-Person-Shooter als Teil des Abonnements.

Loslegen könnt ihr, wenn ihr entweder den Game Pass for PC oder den Xbox Game Pass Ultimate abonniert habt. Ersterer erlaubt euch den Zugriff auf Sniper Elite Resistance logischerweise nur am PC, mit Letzterem könnt ihr auch auf der Xbox Series X|S oder der Xbox One spielen. Alternativ könnt ihr die Cloud von Microsoft in Anspruch nehmen.

Lesetipp: Erst vor kurzem gab es starke Ninja-Action im Xbox Game Pass

Spielerisch erwartet euch das Paket, welches ihr eventuell schon den Vorgängern kennt: Ihr werdet ihr große Level abgeworfen und müsst entweder schleichend oder mit der Brechstange verschiedene Ziele erfüllen. Dem Namen gerecht wird besonders viel Wert auf das Scharfschützen-Erlebnis gelegt, ihr könnt jedoch auch Sniper Elite Resistance sehr offensiv in Angriff nehmen – sogar im Koop-Modus.

Was kommt noch ins Abo?

Falls ihr über ein Xbox Game Pass-Abo verfügt, aber trotzdem noch unsicher seid: In unserem Test zu Sniper Elite Resistance erfahrt ihr alle Stärken und Schwächen des Shooters. Obwohl die Reihe mittlerweile auf der Stelle tritt, finden wir Lob für das immer noch gute Stealth-Gameplay und die vielfältigen Optionen, eine Mission abzuschließen.

Und sofern euch das trotz allem nicht überzeugt: Die nächsten Spiele für Microsofts Abo-Service stehen bereits vor der Tür. Mit Citizen Sleeper 2: Starward Vector könnt ihr ab sofort auch ein vielversprechendes Story-Kleinod durchspielen. Mehr Infos zu den Xbox Game Pass-Spielen findet ihr in unserer separaten Übersicht.