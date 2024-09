Xbox Game Pass: Diese neun Spiele könnt ihr nur noch heute zocken

Der September findet heute sein Ende, ab Morgen bricht der Oktober an. Das heißt für euch, dass ihr nur noch wenige Stunden Zeit habt, um ein paar Spiele zu zocken, die demnächst den Xbox Game Pass verlassen.

Genauer gesagt verabschieden sich am Montag fast zwei Hände voll an Titeln aus dem Abo-Programm von Microsoft. Wollt ihr diese vorher spielen, solltet ihr das bevorstehende Wochenende ausgiebig nutzen – oder alternativ in absehbarer Zeit den Kauf wagen.

Xbox Game Pass: Valheim & Co. fliegen am Montag raus

Insgesamt sind es neun Spiele, die im Xbox Game Pass nur am heutigen Montag, dem 30. September, spielbar sind. Darunter befindet sich unter anderem der Survival-Hit Valheim, der euch in eine wikingerhafte Welt entführt, in der ihr euch gegen fiese Feinde wehren müsst.

Aber auch Fans von Superhelden schauen zukünftig in die Röhre, denn Gotham Knights macht ebenfalls den Abflug. Insgesamt sieht die Liste wie folgt aus:

Gotham Knights

Valheim

Let’s Build a Zoo

Loop Hero

The Walking Dead: The Complete First Season

The Walking Dead: Season Two

My Time At Portia

PAW Patrol Grand Prix

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

Für alle Spiele habt ihr nur noch ein paar Stunden Zeit, um sie gegebenfalls nachzuholen. Danach verschwinden sie erst einmal. Wollt ihr sie länger spielen, müsst ihr sie käuflich erwerben. Immerhin erhaltet ihr aber als Abonnent von 20 Prozent Rabatt auf den Einkaufspreis, wodurch ihr etwas günstiger an die Titel kommt.

Und während derzeit ein paar Spiele ihren sauberen Abgang einleiten, wurde der Xbox Game Pass im September auch um ein paar starke Namen erweitert. Unter anderem könnt ihr seit kurzem sowohl Frostpunk 2 (zum Test bei 4P) als auch Ara: History Untold (zum Test bei 4P) über das Abo spielen.

Quelle: Xbox Game Pass App