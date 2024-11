Xbox Game Pass: Zweite Welle – Diese 6 neuen Spiele kommen noch im November dazu

Mit der zweiten Hälfte des Monats schenkt Microsoft dem Xbox Game Pass erneut etwas Aufmerksamkeit. Für den Rest des Novembers wurde eine zweite Welle an neuen Spielen angekündigt, die in das Abonnement rutschen.

Den Auftakt macht dabei der jüngste Teil der beliebten Flugsimulationsreihe des Windows-Konzerns, mit dem ihr direkt ohne Umwege über die Spielebibliothek des Premium-Service abheben dürft. Und welche fünf weiteren Titel wir noch bis zum Dezember begrüßen dürfen, verrät man uns natürlich ebenso.

Xbox Game Pass: Microsoft Flight Simulator 2024, Stalker 2 & mehr – 6 neue Spiele kommen bald

Die neueste Version des Microsoft Flight Simulator mit dem Jahreszusatz 2024 feiert seinen Release am 19. November und lässt euch die Triebwerke natürlich direkt zum Launch auch über den Xbox Game Pass starten. Ab dem Folgetag fliegen dann nach und nach die fünf weiteren neuen Spiele ins Abo auf den PC, die Xbox Series-Konsolen und in die Cloud. Mit dabei: Der heißersehnte Nachfolger eines besonderen Genre-Mischlings, in dem knallharte Shooter-Action auf schweißtreibendes Survival-Gameplay trifft.

Die Rede ist natürlich von Stalker 2: Heart of Chornobyl, welches mit dem 20. November seinen langerwarteten Launch auf den Plattformen hinlegen darf. Ihr werdet in das nuklear verseuchte Herz Tschernobyls entführt, in dem euch eine gefährliche, offene Spielwelt erwartet, die nur so darauf lauert, euch in die Enge zu treiben. Ihr müsst eurem eigenen Überleben halber schwierige Entscheidungen treffen, die den Spielverlauf und dessen Ausgang maßgeblich beeinflussen.

Damit hätten wir bereits zwei Highlights der sechs frischen Titel, die noch im November in den Xbox Game Pass schliddern, abgehandelt. Doch wie steht es um die restlichen vier? Das verrät Microsoft ganz offiziell im Blog, hier die vollständige Liste für Novemberwelle Nummer 2:

19. November 2024 – Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

20. November 2024 – S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

20. November 2024 – Little Kitty, Big City (Konsole) – Jetzt auch mit Game Pass Standard

20. November 2024 – PlateUp! (Konsole) – Jetzt auch mit Game Pass Standard

26. November 2024 – Nine Sols (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

26. November 2024 – Aliens: Dark Descent (Cloud, Konsole und PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

So wird an weiteren Perlen, die namentlich zwar vielleicht nicht mit einem bereits genannten Stalker oder dem seit Jahren beliebten Flugsimulator mithalten können, aber dafür spielerisch genauso überzeugen dürften, nicht gegeizt.

Die weiteren Neuzugänge vorgestellt – 8 Abgänge bestätigt

Das niedliche Little Kitty, Big City lässt euch beispielsweise das Stadtleben in einer Open World durch die Augen einer Katze erleben, während ihr bei PlateUp! alleine oder mit bis zu drei Freundinnen und Freunden hektisch den Kochlöffel schwingt.

Kurz vor dem Monatswechsel gesellen sich dann schlussendlich noch Nine Sols und Aliens: Dark Descent hinzu. Ersteres feiert in Form eines handgezeichneten 2D-Action-Plattformers sein Debüt, während die zuletzt genannte Echtzeit-Taktik schon seit etwas mehr als einem Jahr für weitestgehend positive Spielerfahrungen sorgt.

In der ersten Monatshälfte des Novembers durften sich Abonnenten und Abonnentinnen bereits über neun taufrische Titel im Xbox Game Pass freuen. Doch mit gleich acht Abgängen, die bis zum Dezember rausfliegen, blieb zumindest ein bitterer Beigeschmack.

