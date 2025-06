Xbox Games Showcase 2025: Alle neuen Spiele, Trailer und Überraschungen im Überblick

Und das war sie: die Xbox Games Showcase 2025. Microsoft hat eine Wundertüte an Gaming-Highlights platzen lassen – egal, ob für PC, PlayStation 5 oder natürlich die hauseigene Xbox Series X|S. Neben zahlreichen Weltpremieren, war eine bestimmte Hardware-Präsentation am aufregendsten: Die beiden Handhelds ROG Xbox Ally X und ROG Xbox Ally wurden ins Rampenlicht gerückt.

Aber ob Hardware, oder Software, auch das wichtigste Gaming-Personal aus dem Hause Microsoft ließ sich nicht lumpen. Von Phil Spencer (Geschäftsführer bei Xbox Games Studios), Matt Booty (Chef von Xbox Game Studios) und Sarah Bond (Xbox-Präsidentin) waren alle vertreten – und hatten einiges im Gepäck. Wir jedenfalls haben euch die großen und kleinen Highlights der Xbox Games Showcase 2025 nochmal übersichtlich zusammengetragen. Nett von uns, oder?

Einige der großen Highlights von Xbox Games Showcase 2025

Fangen wir also mit den Knaller-Bekanntmachungen an, hangeln uns weiter zu den kleineren Programmpunkten. Wichtiger Hinweis: Falls sich euer persönliches Highlight aus der Showcase erst weiter unten im Artikel findet – seht es uns nach. Auf der Xbox Games Showcase folgte ein Höhepunkt auf den nächsten. Eines davon: Der Gameplay-Trailer zu The Outer Worlds 2 von Obsidian Entertainment. Doch das war längst nicht alles …

Indiana Jones und der Große Kreis – Order of Giants: Erst Ende letzten Jahres hat MachineGames der Welt gezeigt, wie Indiana Jones im Großen Kreis die Peitsche schwingt – jetzt wurde der erste DLC für den berühmten Archäologen angekündigt.

Trailer zu Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants:

Der Enthüllungs-Trailer mit einer Gesamtlänge etwas mehr als einer Minute und 30 Sekunden ist vollgestopft mit Spielszenen, in denen es Indy auf die Straßen Roms verschlägt – wo sich der Held mit den schicken Lederjacken aufmacht, vergessene Katakomben zu erforschen. In bester Grabräuber-Manier gilt es, Puzzles zu lösen – zudem das Geheimnis der titelgebenden Riesen zu lüften.

Der Veröffentlichungstermin des DLCs für Indiana Jones und der Große Kreis ist für 4. September 2025 angesetzt. Geschwungen wird die Peitsche auf Xbox Series, dem PC und der Playstation 5.

Call of Duty: Black Ops 7: Treyarch und Raven Software wagen mit Black Ops 7 einen Sprung in die Zukunft, siedeln das Spiel 40 Jahre nach den Ereignissen von Black Ops 6 an. Die im Trailer abgebildeten Ereignisse nehmen in einer spekulativen Zukunft des Jahres 2035 ihren Lauf. Wie nicht anders für ein Kriegsszenario zu erwarten, steht die Welt im kommenden Shooter am Rande des Untergangs.

Teaser-Trailer zu Call of Duty: Black Ops 7:

Ein Veröffentlichungsdatum für Black Ops 7 liegt bislang nicht vor. Vorgesehen ist der Release nach aktuellem Wissensstand jedoch für Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, Playstation 4 und den PC.

Gears of War: Reloaded: Das Remake des Action-Klassikers Gears of War zeigt volle Breitseite – in einem Teaser-Trailer, der Lust macht, es nochmal krachen zu lassen. 4K-Auflösung, Unterstützung für eine Bildwiederholrate von 120 und ein grundsanierter Multiplayer-Modus, sind einige der beworbenen Neuerungen.

Gameplay-Trailer zu Gears of War: Reloaded:

Bereits am 13. Juni soll es so weit sein. Dann nämlich findet das Remake zum allerersten Gears of War seinen Weg auf Sonys PlayStation 5. Der reguläre Release ist für den 26. August 2025 angesetzt.

Cronos: The New Dawn: Fans von Horrorspielen haben viel, worauf es sich zu freuen lohnt. Neben dem offenkundigen Kandidaten für die spannendste, anstehende Gruselei (siehe Resident Evil 9: Requiem), ist Cronos: The New Dawn ein weiterer Titel, den man sich vormerken sollte. Mit dem neuen Trailer zum ersten eigenen Survival Horror-Spiel nach dem kongenialen Silent Hill 2 Remake, waren auch die Gänsehaut-Expert*innen von Bloober zugegen.

Cronos: The New Dawn | Survive The Nest

Wer es bisher nicht wusste, hat nach dem neuesten Trailer die Gewissheit: Wer die Resident Evils dieser Welt und Dead Space zu ihren oder seinen Lieblingsspielen zählt, sollte unbedingt ein Auge auf Cronos: The New Dawn behalten. Erscheinen wird der Titel im Herbst 2025 für Xbox Series und PC. Und wird auch im Xbox Game Pass enthalten sein.

Resonance: A Plague Tale Legacy: Was wenige Stunden vor der Xbox Games Showcase noch ein Leak war, wurde bald schon zur Gewissheit: Die A Plague Tale-Reihe bekommt einen neuen Ableger. Mit Resonance werden wir die Kontrolle über Protagonistin Sophia übernehmen – einer Plünderin auf der Flucht. Genauer wird es uns auf die Insel des Minotaurus verschlagen. Angelegt ist das Ganze 15 Jahre vor A Plague Tale: Requiem.

Angesetzt ist die Veröffentlichung von Resonance: A Plague Tale Legacy für PC, Xbox Series und Xbox Cloud. Der Release wurde grob für das Jahr 2026 angesetzt. Bereits ab dem ersten Tag wird das actionlastige Spiel im Xbox Game Pass verfügbar sein.

The Elder Scrolls Online: Saisons des Wurmkults – Teil 1: Der Gameplay-Trailer zu Saisons des Wurmkults – Teil 1 zeigt neue Möglichkeiten auf, wie Spieler*innen Tamriel erleben können. Genauer werdet ihr auf die westliche Sonnenwende gebracht, wo es ein neues Gebiet zu erkunden gilt, welches die vor über zehn Jahren begonnene Handlung der Hauptgeschichte fortsetzt.

The Elder Scrolls Online – Tales of Tamriel:

Auf PC und Mac ist Teil 1 bereits seit dem 2. Juni verfügbar. Für Konsoleros steht das Update ab dem 18. Juni bereit. Wichtiger Hinweis: Alle Spieler*innen haben Zugriff auf Update 46 als kostenlose Aktualisierung des Grundspiels, die das neue Unterklassen-System enthält, mit dem Spieler ihre Klassen-Fertigkeitslinien frei kombinieren können.

Fallout 76: Bethesda Game Studios kam mit dem Veröffentlichungstrailer für das neueste Update von Fallout 76 vorbei: Leichte Wasser – worin ihr endlich (?) angeln könnt. Es bietet Spieler*innen die Möglichkeit, Appalachia mit einem Netz voller neuer Angelabenteuer zu erleben, sozusagen. Verschiedene Köder, Wetterbedingungen, Angelruten und Standorte bringen neue Fischarten hervor. Anders gesagt: Petri Heil, ihr Ödlander*innen!

Trailer zu Fallout 76: Gone Fishing:

Das am 3. Juni veröffentlichte Update für Fallout 76 ist auf allen Plattformen kostenlos erhältlich.

Weitere, besondere Highlights von Xbox Games Showcase 2025

Jenseits der großen Bekanntmachungen, größeren Branchennamen und noch größeren Überraschungen, bot der Xbox Games Showcase 2025 auch die kleinen Höhepunkte (nebst Blockbuster-Granaten), die wir euch kurz und knapp vorstellen.

Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear bringt 12 neue Gottheiten mit einzigartigen Fähigkeiten in das Strategiespiel.

bringt 12 neue Gottheiten mit einzigartigen Fähigkeiten in das Strategiespiel. Tony Hawk’s Pro Skater 3 and 4: Klassischen, arcadigen Skateboardspass gibt es natürlich hier, neben neuen und neu aufgelegten Levels, bei denen jedes Skater*innen-Herz höher schlägt.

Klassischen, arcadigen Skateboardspass gibt es natürlich hier, neben neuen und neu aufgelegten Levels, bei denen jedes Skater*innen-Herz höher schlägt. Persona 4 Revival wurde jetzt also endlich für Xbox Series, Xbox PC, Xbox Cloud und Xbox Game Pass angekündigt. Die ideale Gelegenheit, das RPG aus dem Jahre 2008 nochmal neu zu erleben.

wurde jetzt also endlich für Xbox Series, Xbox PC, Xbox Cloud und Xbox Game Pass angekündigt. Die ideale Gelegenheit, das RPG aus dem Jahre 2008 nochmal neu zu erleben. The Blood of Dawnwalker ist mächtig finster, voller Vampire – und das erste Kapitel einer brandneuen Rollenspiel-Saga.

ist mächtig finster, voller Vampire – und das erste Kapitel einer brandneuen Rollenspiel-Saga. Super Meatboy 3D wurde mit einem Bekanntmachungs-Trailer präsentiert, wird für Xbox Series, Xbox PC und Xbox Cloud erscheinen – natürlich in der dritten Dimension.

wurde mit einem Bekanntmachungs-Trailer präsentiert, wird für Xbox Series, Xbox PC und Xbox Cloud erscheinen – natürlich in der dritten Dimension. Beast of Reincarnation kommt aus dem Hause Geam Freak Inc., ist in einem postapokalyptischen Japan angesiedelt, schickt euch auf eine gefährliche Reise.

kommt aus dem Hause Geam Freak Inc., ist in einem postapokalyptischen Japan angesiedelt, schickt euch auf eine gefährliche Reise. In Invincible VS geht es brutal, blutig und verdammt verrückt zu.

geht es brutal, blutig und verdammt verrückt zu. Final Fantasy 7 Remake Intergrade wird seinen Weg im Winter dieses Jahres auf Xbox-Konsolen, den PC und dem Cloud-Gaming-Angebot von Xbox finden.

wird seinen Weg im Winter dieses Jahres auf Xbox-Konsolen, den PC und dem Cloud-Gaming-Angebot von Xbox finden. Final Fantasy 16 ist – Huch! – ab sofort verfügbar.

ist – Huch! – ab sofort verfügbar. High on Life 2 ist vollgestopft mit feuerspuckenden Schildkröten, schleimigen Aliens und jeder Menge schnell drehender Action der (hoffentlich) Extraklasse.

ist vollgestopft mit feuerspuckenden Schildkröten, schleimigen Aliens und jeder Menge schnell drehender Action der (hoffentlich) Extraklasse. Grounded 2 schrumpft euch hinunter auf Ameisengröße, schickt euch auf ein episches Abenteuer

schrumpft euch hinunter auf Ameisengröße, schickt euch auf ein episches Abenteuer Aphelion: Von den Story-Expert*innen von Don’t Nod kommt ein narratives Science-Fiction-Abenteuer.

Von den Story-Expert*innen von Don’t Nod kommt ein narratives Science-Fiction-Abenteuer. In There Are No Ghost At The Grand nehmt ihr Renovierungsarbeiten mal ganz anders vor – mit Pistole, viel Reggea-Musik, sprechenden Katzen, und Musical-Einlagen.

nehmt ihr Renovierungsarbeiten mal ganz anders vor – mit Pistole, viel Reggea-Musik, sprechenden Katzen, und Musical-Einlagen. Mudang: Two Hearts scheint wie geschaffen für Stealth-Action-Fans – wenn in einer fiktionalen Zukunft Nord- und Südkorea kurz vor einer Wiedervereinigung stehen.

Two Hearts scheint wie geschaffen für Stealth-Action-Fans – wenn in einer fiktionalen Zukunft Nord- und Südkorea kurz vor einer Wiedervereinigung stehen. Planet of Lana 2: Children of the Leaf sieht einerseits putzig aus, ist andererseits ein kniffliges Puzzle-Abenteuer.

sieht einerseits putzig aus, ist andererseits ein kniffliges Puzzle-Abenteuer. Solo Leveling: Arise Overdrive ist was für die Action-Rollenspiel-Fans da draußen.

ist was für die Action-Rollenspiel-Fans da draußen. Aniimo ist ein herzallerliebstes Pen-and-Paper-Action-Rollenspiel.

ist ein herzallerliebstes Pen-and-Paper-Action-Rollenspiel. The Fates End lässt euch schön anzusehende Fantasy-Welten erforschen – in diesem Action-Rollenspiel.

lässt euch schön anzusehende Fantasy-Welten erforschen – in diesem Action-Rollenspiel. Sea of Thieves – Smuggler’s Thieves – die 17. Staffel des Piraten-Abenteuers nimmt sich selbst kein bisschen ernst.

– die 17. Staffel des Piraten-Abenteuers nimmt sich selbst kein bisschen ernst. Keeper erzählt die Geschichte eines lange vergessenen Leuchtturms. Richtig gelesen!

Schluss, aus und fix und fertig! Das waren die Highlights und Höhepunkt und überhaupt von der Xbox Games Showcase. Bleibt die Schlüsselfrage: Was waren eure persönlichen Bringer beim Microsoft-Event? Was hat euch hingegen eher enttäuscht? Und was gabs alles bei der State of Play eigentlich?

Quellen: Diverse YouTube-Kanäle