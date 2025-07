Xbox-Handheld: Überraschender Leak – so viel kostet der Steam Deck-Rivale wohl wirklich

Aktuell ist das Steam Deck noch der unangefochtene Spitzenreiter, wenn es um die beliebtesten (PC-)Handhelds geht. Die Nintendo Switch 2 richtet sich an ein anderes Publikum und die direkte Konkurrenz schaffte es bislang nicht wirklich, Valves Verkaufsschlager auf die Pelle zu rücken. Dies soll der Xbox-Handheld jetzt ändern.

Die kommende kompakte Konsole aus dem Hause Microsoft entsteht in engster Zusammenarbeit mit Hersteller Asus, der mit dem ROG Ally bereits einen eigenen Vertreter ins Rennen geschickt hat. Das neue Modell hört passenderweise auf den Namen ROG Xbox Ally und nun soll auch schon feststehen, mit welchem Preisschild man dessen beide Modelle voraussichtlich versehen will.

Xbox-Handheld: Asus leakt den Preis versehentlich selbst

Wie unter anderem das spanischsprachige Portal 3DJuegos berichtet, sind auf einem Screenshot von Google Links zu den Produktseiten beider Versionen des Xbox-Handheld zu sehen, auf denen sich auch der Preis des jeweiligen Modells erspähen lässt. Dieser fällt, schenkt man den Leaks Vertrauen, mit 599 Euro für die günstigere Version und 899 Euro für die teurere Fassung des Xbox-Handheld nicht gerade günstig aus.

Überraschen dürften die Informationen aufmerksame Beobachter*innen allerdings weniger: Schon im Vormonat sprach ein anderer Informationsfetzen des bekannten Leakers eXtas1s ebenfalls von den Preisen, wobei die exakt gleichen Summen für den europäischen Markt aufgerufen wurden. Letzteres Detail spielt übrigens eine entscheidende Rolle, denn im selben Atemzug deutete eXtas1s an, dass die US-amerikanischen Preise ganze 100 Dollar geringer ausfallen könnten. Eine Bestätigung dessen vermisst man bislang allerdings.

Auch zum vermeintlichen Releasezeitraum gibt es bereits erste Informationen, die von Insidern und Insiderinnen stammen: Im Oktober 2025 könnte der Xbox-Handheld auf den Markt kommen, offiziell ist aber auch an dieser Stelle seitens Microsoft nichts bestätigt. Sollten sich die geleakten Informationen bewahrheiten, so ist es wahrscheinlich, dass wir schon in Kürze ein paar handfestere Termine verraten sowie Einblicke gewährt bekommen.

Möglicherweise folgt die offizielle Ankündigung bereits auf der bevorstehenden gamescom in Köln. Und mit etwas Glück dürft ihr als Besucherin oder Besucher ja dann sogar live und in Farbe ausprobieren, was der schon vor wenigen Wochen präsentierte Xbox-Handheld wirklich so auf dem Kasten hat.

Quellen: 3DJuegos, YouTube / eXtas1s | Fake Insider