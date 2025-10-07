Xbox: Insider befeuert heftige Gerüchte um neue Konsolen – das sagt Microsoft jetzt selbst

Der Release eines brandneuen Handhelds aus den Reihen der Xbox steht bevor, so viel steht schon einmal fest. Dennoch: Gerüchte über die kommende Konsolengeneration von Microsoft häufen sich mehr und mehr – und die fallen gelinde gesagt gar nicht gut für den Konzern aus.

Ein Insider beflügelt nun die Spekulationen um die Zukunft der Daddelkisten, die in direkter Konkurrenz mit den japanischen Technik- und Spieleschmieden Sony und Nintendo stehen. Laut jenem stünde die Xbox selbst nämlich schon gar nicht mehr im Fokus der Entwicklung. Dies ruft jetzt Microsoft selbst auf den Plan – mit deutlichen Worten.

Xbox: Trotz Gerüchten – Microsoft hält an Plan für weitere Konsolen fest

Schon in wenigen Tagen, ganz genau genommen nämlich am 16. Oktober 2025, ist es so weit: Microsoft stellt in Kooperation mit Hardware-Riese Asus die ersten beiden Xbox-Handhelds zum Verkauf in die Ladenregale. Ganz nebenbei kündigte man schon zuvor, im Juni des Jahres, eine langjährige Partnerschaft mit Chip-Produzent AMD an. Zwei Umstände, die eine rosige Zukunft für Fans der Xbox versprechen. Doch trotzdem mehren sich die Zweifel an eben jener jetzt.

Angetrieben werden die jüngsten Diskussionen von einem Insider, der auf den Namen SneakerSO trägt und über NeoGAF einen Kommentar hinterlassen hat, der einen angeblichen Einblick in die Planung Microsofts versprechen soll. SneakerSO ist kein*e Unbekannte*r, verriet der User oder die Userin doch zuerst, dass der Windows-Konzern Xbox-Exklusivtitel künftig auf andere Plattformen bringen wolle. In seiner Wortmeldung vom 5. Oktober erklärt er oder sie nun darüber hinaus, dass schon im ersten Quartal des kommenden Kalenderjahres eine weitere große Entlassungswelle bei Microsoft bevorstünde.

Doch damit nicht genug: Auch sollen die Pläne für weitere Xbox-Konsolen gar nicht einmal so felsenfest und in Stein gemeißelt sein, wie man noch zuvor von ausging. Grund dafür läge mitunter in der Produktionszeit, die bereits mit dem Jahr 2026 beginnen müsste, sofern man mit einem Release der neuen Xbox im Jahre 2027 plane. Davon sei man aktuell noch weit entfernt, was SneakerSO zu der Annahme bringt, Microsoft wolle sich künftig eher auf die Veröffentlichungen von Software in Form des Xbox Game Pass und starken Eigenmarken wie Call of Duty oder Forza Horizon konzentrieren.

Dies passt zumindest zu dem aktuellen Umstand, dass Microsoft erst vergangene Woche saftige Preisumschwünge für sein Abonnementmodell angekündigt hat. Dies provozierte eine ganze Welle an Kündigungen, was dem Konzern allerdings und wenn überhaupt einen kleinen Zacken aus der Krone gebrochen haben dürfte. Der überwiegend analytische Kommentar entfachte eine ganze Reihe an Spekulationen, denen in den sozialen Netzwerken schnell die Worte „Die Xbox ist tot“ entsprangen. Mitnichten, wie der Hersteller der Konsole nun selbst erklärt.

„Investieren aktiv in unsere zukünftigen First Party-Konsolen und -Geräte“

Nachdem die Gerüchte immer größere Wellen schlugen und Microsoft sich mit dem Vergleich zu Videospiellegende SEGA konfrontiert sah, die vom Konsolenhersteller zum reinen Publisher avancierte, schritt man von offizieller Seite aus ein. In einem Statement am Sonntag dementierte man die Gerüchte und erklärte Folgendes:

„Wir investieren aktiv in unsere zukünftigen First Party-Konsolen und Geräte, die von Xbox entworfen, entwickelt und hergestellt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Vereinbarung mit AMD.“

So scheint es als stecke nicht mehr als heiße Luft hinter den untergangsverkündenden Nachrichten. Denn auf dem aktuellen Stand dürfte zumindest an der nächsten Xbox-Generation festgehalten werden – auch, wenn es zu dieser bislang keine konkreteren Informationen gibt. Gerüchte hinsichtlich dieser gibt es ebenfalls zur Genüge: Statt einer klassischen Konsole soll es sich bei ihr viel mehr um eine Art Gaming-PC mit Xbox-Overlay handeln.

Wie so ein Gerät aussehen könnte, das lässt zumindest die kommende Veröffentlichung seitens Microsoft erahnen. Und wer den Next-Gen-Konsolenkrieg zwischen der PS6 und der neuen Xbox gewinnt, soll übrigens ebenfalls bereits feststehen.

Quellen: NeoGAF