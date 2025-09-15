Xbox: Komplett kostenlos – Für diese 9 Gratis-Downloads braucht ihr noch nicht mal den Game Pass

Frisches Futter für eure Xbox ahoi: Wenn ihr euch aktuell nach taufrischen Titeln umseht, die euren Geldbeutel so gar nicht strapazieren, dürft ihr euch jetzt freuen. Denn für diese neun Gratis-Downloads ist nicht einmal der Xbox Game Pass nötig.

Stattdessen könnt ihr die kostenlosen Spieleproben ganz ohne Umwege oder Mitgliedschaft im Abonnement von Microsofts Premium-Service auf die heimische Konsolen ziehen. Dabei sind sogar einige vielversprechende Hits mit von der Partie, von denen ihr womöglich bereits schon einmal gehört habt. Wohin der bunte Genre-Mix noch reicht, verraten wir euch auf den folgenden Zeilen.

Xbox: Satte 9 Games dürft ihr jetzt ganz ohne Game Pass anspielen – diese Titel erwarten euch

Auch, wenn der Xbox Game Pass regelmäßig dank starker Neuzugänge und einem spitzenmäßigen Preis-Leistungs-Verhältnis glänzt, gibt es doch wenig Schöneres, als völlig kostenlos Spiele auf der Konsole zu genießen. Vor allem dann, wenn sich hinter den Gratis-Downloads ganz vorzügliche Kostproben zu kommenden Brechern verstecken, die ihr ohne einen Cent zu löhnen einmal selbst anzocken dürft.

Denn auch, wenn die goldene Ära der Demo-Versionen, die den heißgeliebten Printmagazinen in der Vergangenheit beilagen, gezählt sein dürften, machen Publisher und Entwickler bis heute mit den digitalen Pendants eben jener auf sich aufmerksam. Der Vorteil für euch? Ihr müsst nicht erst ein Spiel zum satten Vollpreis kaufen, um entscheiden zu können, ob es euch gefällt oder eben nicht.

Bei den folgenden neun Xbox-Spielen ist dies ab sofort und komplett kostenfrei möglich:

Biped 2

Breaking Gates

Captain Puff Macfly

Labyrinthine – Console Edition

Military Logistics Simulator

NODE: The Last Favor of the Antarii

Polterguys: Possession Party

Tormented Souls 2

Townseek

Vom aufregenden Action-Adventure für die ganze Familie über über den entschleunigten Simulationsspaß bis hin zum mystischen Multiplayer-Hit ist hierbei so einiges an Geschmäckern abgedeckt. Warum ein Experte den Xbox Game Pass jetzt als gar „schädlich“ einschätzt, verraten wir euch an anderer Stelle ganz ausführlich. Und: Der Xbox Game Pass könnte schon bald noch teurer werden, wie ein neuer Hinweis seine Abonnentinnen und Abonnenten nun befürchten lässt.

