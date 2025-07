Xbox: Kontroverse Änderung – Etliche Nutzer könnten bald ein Problem bekommen

Wie es aussieht, bringt Microsoft in gar nicht allzu ferner Zukunft eine Änderung für Besitzerinnen und Besitzer einer Xbox auf den Weg, die nicht jeder und jedem schmecken dürfte. Dies lässt zumindest die Einführung in einem anderen europäischen Land vermuten.

Dort müssen sich volljährige Nutzerinnen und Nutzer künftig darauf einstellen, von Einschränkungen auf ihrer Konsole heimgesucht zu werden – vorausgesetzt, man kommt den Aufforderungen des Herstellers nicht nach. Bislang greifen diese zwar noch nicht und sind nur optional möglich, doch ab 2026 ist den Anweisungen verpflichtend Folge zu leisten, ansonsten drohen Konsequenzen.

Xbox: Altersnachweis in UK ab 2026 erforderlich – bald auch in Deutschland vorstellbar

Ganz konkret dreht es sich hierbei um die Altersverifizierung für Xbox-Spielerinnen und -Spieler erwachsenen Alters, die im Vereinigten Königreich auf die Konsolen von Microsoft zugreifen wollen. Der UK Online Safety Act erfordert nämlich, dass Online-Plattformen mit Inhalten für Volljährige Alters-Checks durchführen müssen – und dem kommt Microsoft nun für seine Social-Features nach. Darüber hinaus rechnet der Konzern damit, dass es nur eine Frage der Zeit ist, ehe andere Regionen sich dem Vorbild Großbritanniens anschließen.

Schon jetzt werden Nutzende auf der Insel aufgefordert, ihr Alter zu verifizieren. Bislang ist der Nachweis optional und kann über verschiedene Arten erfolgen, beispielsweise über den Scan des Personalausweises, einer Kreditkarte oder einer Schätzung mittels Software. Ab dem kommenden Kalenderjahr sind die Checks dann allerdings verpflichtend für britische Nutzerinnen und Nutzer – andernfalls erfolgt ein Ausschluss aus teils essenziellen Features wie dem Text- als auch dem Game-Chat, ebenso wie Spiel-Einladungen abseits der eigenen Freundesliste.

Auch spannend: Xbox: Dieses Feature streicht man jetzt komplett – „wie können sie das ohne Warnung machen?“

Ziel der Verifizierungen ist – völlig klar – der Schutz von Kindern und Jugendlichen im Online-Raum. An und für sich ein ehrbares Unterfangen, allerdings sind nicht alle Xbox-Besitzende Fans des ohnehin kontrovers diskutierten UK Online Safety Acts. Das zugrundeliegende Problem sehen Kritikerinnen und Kritiker in der Privatsphäre der Nutzenden, die sie für gefährdet halten. In den USA gelten zumindest in manchen Staaten bereits ähnlich scharfe Regularien für bestimmte Websites, in der EU wartet man hingegen noch auf die Einführung eines Gesetzes, das allerdings als ziemlich wahrscheinlich eingestuft wird.

Wie wir bereits durchscheinen ließen, verrät Microsoft im entsprechenden Blog-Eintrag bereits jetzt, dass eine Übernahme in weiteren Regionen zu erwarten ist. In welcher Form sich dies in Deutschland letzten Endes äußern wird, bleibt allerdings abzuwarten. Zuletzt machte der Konzern mit anderen schlechten Neuigkeiten von sich Reden: Microsoft strich Tausende Stellen und diese Xbox-Studios und -Spiele sind betroffen.

Quellen: Xbox Wire