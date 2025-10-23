„Hochwertig“ und „Premium“: So teasert die Xbox-Chefin die nächste Konsolengeneration an

Mit der portablen Konsole Asus ROG Xbox Ally wurde schon ein Angriff auf Mitbewerber wie die Nintendo Switch 2 oder das Steam Deck gestartet. Wie aber sieht es mit der nächsten Heimkonsole von Xbox aus? Wird Microsoft auf diesem Markt überhaupt wieder in Konkurrenz zu Sony und der PlayStation 6 treten?

Viele sind sich da nicht so sicher, gilt doch bereits jetzt als der größte Vorteil der Xbox Series X|S zur Konkurrenz, dass Spieler*innen Zugang zum Game Pass haben – und selbst der ist durch die jüngsten Preisanhebungen ein gutes Stück unattraktiver geworden. Xbox-Präsidentin Sarah Bond lässt allerdings keinen Zweifel, dass die nächste Xbox neue Standards setzen wird.

Wo ordnet sich die nächste Xbox-Konsole ein?

So hat sie in verschiedenen Interviews, in dem es allerdings vor allem um den neuen Handheld ROG Xbox Ally ging, bestätigt, dass man auch an einer neuen Generation für den Heimgebrauch sitze und diese den Spieler*innen nur die höchste Qualität bieten soll. „Die nächste Xbox-Hardware ist in Entwicklung“, sagte Bond in der Variety. „Wir sitzen an Prototypen, am Design; wir haben eine Partnerschaft mit AMD angekündigt.“ Auch in einem Video-Interview auf dem YouTube-Kanal von Mashable ging sie darauf ein.

Besagtes Video könnt ihr hier sehen:

Auf die Frage hin, ob die nächste Generation mehr in die Richtung Hybrid aus Gaming-PC und Konsole gehen könnte, antwortete Bond: „Die nächste Xbox wird eine hochwertige Premium-Erfahrung bieten.“ Was das Team imstande zu leisten sei, könne man bereits an dem sehen, was der ROG Xbox Ally bietet. „Ich will aber noch nichts alles verraten“, wich sie weiterhin aus – was gut und gerne als ein Zeichen gesehen werden kann, dass man noch nichts Handfestes hat.

Die potenzielle Spielerschaft aber frühzeitig mit Begriffen wie „premium“ oder „high-end“ zu verwöhnen, kann eine gute Strategie sein, um am Ende einen möglicherweise unangenehm hohen Preis zu rechtfertigen. Schon der Xbox ROG Ally X – hier bei uns im Test –, für den hierzulande 899 Euro aufgerufen werden, beweist, dass Gaming mitunter ein Luxusgut ist, wenn man stets die topaktuelle Hardware besitzen will.

Größte Konkurrenz für die kommende Xbox wird die PlayStation 6 sein. Bevor diese nicht mit einem offiziellen Release-Zeitfenster versehen ist, wird sich wahrscheinlich auch Microsoft nicht zu Details äußern. Ob die neue Konsolengeneration große Sprünge machen wird, darüber hat sich jetzt eine Branchenlegende geäußert.

