Xbox: Populärer Shooter kommt endlich auf die Konsole – und kündigt legendäres Crossover an

Eineinhalb Jahre lang hat es sich der Koop-Shooter Helldivers 2 auf der PlayStation 5 konsolenexklusiv gemütlich gemacht – doch damit ist Schluss, wenn sich Ende des Monats die Xbox Series-Nutzer*innen in die explosive Weltraumschlacht einklinken.

Ein entsprechendes Video sorgt schon mal für eine angemessene Vorfreude – natürlich mit reichlich Geballer, Explosionen und sonst noch allem, was ordentlich „Boom!“ macht. Vollends von den Stühlen reißt die Fans dann plötzlich ein wohlbekannter Ton, der ein legendäres Crossover ankündigen soll.

Helldivers 2 mit klarer Anspielung: Mega-Crossover in Aussicht

Dass dieses tatsächlich kommt, wird in keinem der enthusiastischen Kommentare unter dem Video zu Helldivers 2 bestritten. Gegen Ende des Clips ertönt nur der Anflug eines Sounds – der aber für die Kenner*innen unzweifelhaft auf einen der bekanntesten Shooter-Reihen und beliebtesten Xbox-Franchises hinweist: Halo.

Das ikonische Saxophon aus dem Shooter-Ableger Halo 3: ODST aus dem Jahr 2009 ist für viele das Zeichen, dass Ende August mit der Portierung von Helldivers 2 auf die Xbox Series X|S Geschichte geschrieben wird. Eine populäre Xbox-Marke in einem von Sony gepublishten Spiel? Ein wahrhaft seltenes Crossover.

Seht hier den neuen Trailer „Bring the Boom“:

Auch im offiziellen Discord-Server von Helldivers wurde eine Fährte in Form eines „unbekannten Signals“ gestreut (via Helldivers Alerts auf Twitter). Fans identifizierten den Piepton – rückwärts abgespielt – als klaren Hinweis auf Vergil aus Halo 3: ODST. Spätestens seit Xbox höchstselbst Posts von Fans unter dem Ankündigungsvideo kommentiert hat (via GamesRadar), ist die Lage klar.

Nach Killzone auch Halo?

Thematisch ergibt ein Crossover zwischen Helldivers 2 und Halo natürlich Sinn – schon in der Vergangenheit waren im Koop-Shooter von Arrowhead Elemente aus Killzone implementiert worden, die sich organisch in die Welt der Bug-Jäger eingeführt hat. Warum sollte so etwas nicht also auch mit Halo möglich sein?

Der beliebte Multiplayer-Shooter kommt am 26. August auf die aktuelle Xbox-Generation. Was Helldivers 2 dagegen mit Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch zu tun hat, könnt ihr hier lesen.

Quellen: Youtube / Helldivers 2, Twitter / @HelldiversAlert, GamesRadar