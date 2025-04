Xbox-Showcase: Zu diesen neuen Spielen packen die Entwickler jetzt aus

In einem kleinen Showcase haben einige Partnerstudios von Xbox Updates zu teils heiß erwarteten Titeln gegeben. Bei den „EMEA Developer Sessions“ waren fünf Studios aus ganz Europa zu Gast und präsentierten Gameplay und beantworteten Fragen zu ihren neuen Spielen.

Vom cozy Camper-Survival über ein Strategie-Adventure mit Klonen bis hin zu einem cleveren Roguelike-Looter und gleich zwei Mäuseabenteuern gab es spannende Einblicke, die so manchem Xbox-Fan Lust auf mehr machen könnte.

Winter Burrow

In Winter Burrow spielt ihr eine kleine Maus, die durch die kalte Jahreszeit kommen muss – eine besonders harte Zeit, denn außerhalb des warmen Baus lauern Kälte und Gefahren. Da heißt es, die Zeit sinnvoll zu nutzen und Materialien zu sammeln. Damit strickt ihr euch warme, mausgroße Klamotten und füllt euren Vorratsschrank. Draußen begegnet ihr zwar anderen Tieren, die euch zumeist aber ignorieren, wenn ihr ihnen nichts Böses tut – die wahre Gefahr ist jedoch die Kälte. Neben eurer Anzeige für die Gesundheit und das Hungergefühl müsst ihr immer auch die Wärme im Blick haben.

Seht hier den Trailer vom offiziellen Xbox-Kanal zu Winter Burrow:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein Crafting- und Survival-Abenteuer mit cozy Look also. „Ein perfektes Spiel für die Weihnachtszeit“, war in dem Stream begleitenden Chat zu lesen. Hervorstechend ist der schicke Grafikstil, unverkennbar inspiriert von den „Mouse Guard“-Comics von David Petersen, wie auch Benjamin Salqvist, CEO der dänischen Entwicklungsstudios Pine Creek bestätigt. Das Spiel lebt von liebevollen Details, wie den kleinen Mausspuren im Schnee, die euch helfen, den Weg nach Hause zu finden, oder den Eiskristallen, die sich um den Spielbildschirm bilden, wenn es kälter wird.

Outbound

Packt eure Sachen und lasst euren stressigen Alltag hinter euch, steigt in den Camper und dann auf ins Abenteuer. Auch Outbound ist ein gemütliches Crafting-Adventure, allerdings mit ganz anderem Ansatz. Ihr seid mit einem kleinen Wohnmobil (das einem VW Bulli sehr ähnlich sieht) unterwegs und schlagt euer Lager auf, wo ihr wollt. Im Camper richtet ihr eine Küche und eine kleine Werkstatt ein, könnt auf dem Dach sogar einen Garten anlegen und Gemüse anbauen. Mit Wind- und Solaranlagen sammelt ihr eure eigene nachhaltige Energie.

Seht hier den Trailer zu Outbound:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Irgendwann habt ihr vielleicht eine kleine Hütte auf dem Dach, die sogar größer ist als der Bulli selbst. Aber keine Sorge: Wenn ihr euren Platz verlassen und woanders hinfahren wollt, lassen sich eure Anbauten ganz einfach zusammenklappen – und es geht ins nächste Abenteuer. Wenn ihr wollt, sogar im Multiplayer-Modus, wobei die Entwickler*innen von Square Glade Games bewusst die Entscheidung getroffen haben, dass alle zusammen in einem Wohnmobil unterwegs sind. „Es soll euch das Gefühl vermitteln, dass ihr wirklich mit euren Freund*innen unterwegs seid“, sagt Tobias Schnackenberg, Mitbegründer des Studios, dazu.

Lesetipp: Xbox Game Pass: Gleich 9 neue Spiele im April

Hela

Auch in diesem putzigen Abenteuer spielt eine Maus die Hauptrolle. Hela bringt Erkundung, Rätselspaß und Abenteuer zusammen – vor allem soll es aber Spaß machen. Die Spielwelt ist inspiriert von ländlichen Gegenden in Schweden, der Heimat von Studio Windup Games. Das ganze Spiel könnt ihr allein, aber auch im Couch-Koop oder online mit bis zu vier Spieler*innen erleben. Der Fokus liegt dabei auf Kooperation – je mehr mitspielen, desto mehr gibt es zu entdecken. Aber auch Rätsel, die eigentlich zwei Mäuse erfordern, können allein bewerkstelligt werden, indem ihr eine Art Schatten von euch erstellt – ein wichtiges Element in Hela ist nämlich euer magischer Frosch-Rucksack.

Seht hier den Trailer vom offiziellen Xbox-Kanal zu Hela:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ihr freundet euch mit Hasen an, die euch rasant durch die Welt tragen, schwingt euch an der langen Zunge eures Frosch-Rucksacks an Bäumen entlang und treibt allerlei mäusehaften Schabernack, indem ihr mit der physikbasierten Umwelt agiert. Das Spiel von den Machern von Unravel lässt euch euren Weg wählen, wie ihr es erleben wollt: Es gibt keine falsche Art, es zu spielen. „Hela ist nicht so temporeich wie Open World-Adventures“, sagt Alexander Benitez, CEO von Windup Games. Es gehe darum, den Spaß in der einfachen Magie des Alltags zu finden.

The Alters

Was passiert, wenn ihr auf euren eigenen Klon trefft, hat der Film Mickey 17 ja kürzlich eindrucksvoll gezeigt – wenn aber gleich elf von euch herumlaufen, kann es ziemlich schnell drunter und drüber gehen. Das ist die Prämisse von The Alters vom polnischen Studio 11 bit Games (Frostpunk, This War Of Mine), in dem ihr den Wissenschaftler Jan auf einer Forschungsstation auf einem fremden Planeten spielt. Dort sollte eigentlich ein ganzes Team arbeiten – nach einem Unglück ist aber nur noch Jan übrig.

Seht hier den Trailer zu The Alters:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nun ist es ihm möglich, mit einem Computer verschiedene Versionen seiner selbst, nur mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Hintergründen zu erstellen. Einer der Knackpunkte dabei ist, dass man nicht jede mögliche Option in einem Spieldurchlauf erschaffen kann, wie Tomasz Kisilewicz, Director bei 11 bit Studios ausführt. Daher muss man etwas planen, auf welche Ressourcen und Forschungsgebiete man sich fokussieren will. „Natürlich hat das auch einen Effekt auf die Story und beeinflusst die Dynamik zwischen den Jans“, so Kisilewicz. Die RPG-artigen Dialoge sollen dabei ein total unterschiedliches Gefühl zu herkömmlichen Survival-Games vermitteln.

Moonlighter 2: The Endless Vault

Der größte Unterschied zum ersten Moonlighter fällt sofort ins Auge: Das Roguelike-Adventure findet nicht mehr im pixeligen 2D-Look statt, sondern in smoother 3D-Grafik. Auch die Gegner haben sich weiterentwickelt, wie Israel Mallén, Communications Manager beim spanischen Entwicklungsstudio Digital Sun bestätigt. So gebe es einige, die sich auf Fernkampf fokussieren, andere greifen euch direkt an. Zudem werden neue Biome mit unterschiedlichen Eigenschaften eingefügt. Aber es gibt auch Wiedersehensfreude für Fans: So kehren beliebte Charaktere wie der Schmied Andrei oder die Hexe Eris zurück.

Seht hier den Trailer zu Moonlighters 2: The Endless Vault:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Fokus bei Moonlighter 2 liegt auf dem Loot, den ihr auf eurem Abenteuer einsammelt. Mit geschicktem Inventarmanagement schaltet ihr für dieses Boni frei, sodass es an Wert gewinnt. Ihr steht also vor der Wahl: Zurückkehren und eure Schätze im Shop verkaufen oder es riskieren und euren Reichtum exponentiell erweitern. Aber Achtung: Die Bosskämpfe in Moolighter 2 haben es in sich. Shopkeeping-Roguelike nennt Digital Sun das Spiel und es soll eure Sammelleidenschaft und Händlerfreude triggern.

Ein festes Releasedatum für die Spiele gibt es noch nicht, allerdings ist bei allen eine Veröffentlichung noch in diesem Jahr angedacht. Auch wenn es im Rahmen der Xbox Developer Sessions neue Einblicke gab: Die Spiele sind nicht auf eine Veröffentlichung auf Xbox und PC beschränkt, haben aber eine gute Chance, ab Release in den Xbox Game Pass zu kommen. Zuvor erscheint aber demnächst schon die Nintendo Switch 2: Was ihr von dieser erwarten könnt, lest ihr bei uns.

Quellen: Youtube / Xbox / Square Glade Games / 11 bit Studios