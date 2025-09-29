Steam Deck-Alternative: So teuer ist die neue Xbox-Konsole wirklich – „Lächerlich“

Bereits in wenigen Tagen erhält das Steam Deck neue Konkurrenz: Microsoft und ASUS bringen mit dem ROG Xbox Ally und dem ROG Xbox Ally X zwei neue Konsolen auf dem Markt, die den Handheld-Markt aufmischen sollen.

Während der Oktober-Release schon länger feststeht, lassen sich beide Unternehmen bezüglich der Preise bisher nicht in die Karten schauen. Nun ist aber auch dieses letzte Geheimnis gelüftet und so viel sei gesagt: Ein günstiges Unterfangen ist dieses Stück Hardware definitiv nicht.

Xbox: So teuer ist die neue Steam Deck-Alternative

Wie zuvor schon bekannt, erscheint das ROG Xbox Ally in zwei Varianten: einmal mit und einmal ohne X. Unterschiede gibt es vor allem in Sachen Hardware-Ausstattung und der damit verbundenen potenziellen Leistungsfähigkeit. Allerdings macht sich dies auch im Preis bemerkbar.

Den Standard Xbox Ally mit einem AMD Ryzen Z2 A-Prozessor (4 Zen 2-Kerne), 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und einer 512 Gigabyte großen M.2-SSD bekommt ihr für 599 Euro. Damit ist er etwas teurer als das vergleichbare Steam Deck OLED, welches für 569 Euro angeboten wird. Im Gegensatz zur Valve-Konkurrenz setzt der Xbox-Handheld allerdings auf eine angepasste Version von Windows 11.

Lesetipp: So bekommt ihr Windows aufs Steam Deck

Deutlich teurer ist die Premium-Variante, der ROG Xbox Ally X. Der bietet einen Ryzen AI Z2 Extreme-Prozessor (8 Zen 5-Kerne), 24 Gigabyte Arbeitsspeicher und eine 1 Terabyte große M.2-SSD. Das lassen sich ASUS und Microsoft aber auch gut bezahlen: Satte 899 Euro werden fällig. Zwar bekommt ihr dafür auch hardwareseitig durchaus was geboten, ob der Preis aber gerechtfertigt ist, bleibt abzuwarten.

In den USA ist es noch heftiger

Spätestens am 16. Oktober, dem Releasetermin der beiden Xbox-Handhelds, wissen wir mehr. In den USA ist das Gerät übrigens sogar noch mal eine Ecke teurer. Während die kleinere Variante preislich 1:1 auf den US-Dollar übertragen wird, sind es für die X-Version in Übersee stolze 999 US-Dollar – zuzüglich Steuern wohlgemerkt.

Die neue Xbox-Konsole im Video:

Die finanzielle Gestaltung gefällt wenig überraschend längst nicht allen. In den Kommentaren auf Reddit heißt es unter anderem: „Diese Preise sind lächerlich“, „Das ist … eine ganze Menge. Ich zahle keine 1000 Dollar, um Beta-Tester zu sein …“ oder „Dieses Ding ist zum Scheitern verurteilt“.

Wie gut am Ende die beiden Handheld-Konsolen Xbox ROG Ally und ROG Ally X werden, wird sich demnächst zeigen. Vor allem der Vergleich mit der Valve-Hardware dürfte interessant werden, zudem es das Steam Deck aktuell merklich günstiger gibt.

Quelle: Xbox Pressemitteilung, Reddit / @BasementDwellerDave, @DrPepperDNA, @RequirementRoyal8666, YouTube / Xbox