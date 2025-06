Steam: Microsoft bringt große Neuerung und enttäuscht Spieler – „Was ist der Sinn dahinter?“

Microsoft arbeitet weiter an der eigenen Zukunftsvorstellung des Gamings ohne Grenzen und schon bald beginnt der nächste Schritt. Das Unternehmen ein großes Update für die eigene Xbox PC App angekündigt, die demnächst auch Spiele von anderen Plattformen wie zum Beispiel Steam anzeigen kann.

Das Ziel sei es, dass Spieler*innen zukünftig nur eine App mit Windows 11 benötigen, um all ihre Games an einem Ort zu bündeln. Zudem profitiert von dieser Änderung vor allem der für Ende des Jahres angekündigte Handheld ROG Xbox Ally, bei dem der Launcher eine zentrale Rolle spielt.

Xbox trifft Steam: Das hat es mit der Änderung auf sich

Die angekündigte Neuerung sorgt laut offiziellen Blog dafür, dass in der Xbox PC App zukünftig all eure installierten Spiele angezeigt werden. Unabhängig vom jeweiligen Launcher, sprich auch Titel, die ihr über das Battle.net oder Steam heruntergeladen habt, landen in der Anzeige.

Die von Microsoft überarbeitete App fasst alle Spiele im Bereich „Meine Bibliothek“ zusammen. Von dort aus sollt ihr das jeweilige Game auch direkt starten können. Wie genau das vonstattengeht, das geht aus der Mitteilung nicht hervor. Vermutlich läuft der Prozess so ähnlich ab, wie bei Steam. Sprich: Zum Starten wird im Endeffekt dennoch der originale Launcher benötigt.

Lesetipp: Unterstützt die nächste Xbox direkt Steam?

Komplett ersetzen wird die Xbox App die anderen Plattformen somit nicht. Ohnehin steht die neue Funktion erst einmal nur Nutzer*innen zur Verfügung, die sich über die Xbox Insider Hub-App für die PC Gaming Preview anmelden. Gegen Ende des Jahres soll das Update dann für alle Spieler*innen mit Windows 11 und auf dem ROG Xbox Ally (X) bereitgestellt werden.

Spieler*innen stellen Sinnfrage

Im Grunde wandelt die überarbeitete Xbox App damit auf den Spuren von GOG Galaxy oder Playnite, die bereits verschiedene Bibliotheken in einem einzigen Programm bündeln. Dementsprechend stellt sich für einige Spieler*innen auf Reddit die Frage, wozu die Neuerung im Endeffekt dient.

„Was ist der Sinn dahinter? Die Benutzeroberfläche der Xbox-App ist Mist. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes das absolute Minimum, um Spiele zu öffnen. Es ist schon schwer genug, die Xbox-Spiele zu finden, die man spielen will, wenn man mehr als ein paar installiert hat“, schreibt beispielsweise SloanWarrior in einem Beitrag. Er oder sie ist damit nicht der oder die Einzige.

Andere werfen zumindest den Punkt ein, dass die neue Xbox PC App wohl hauptsächlich der Handheld-Erfahrung dient. Für Desktop-Nutzer sei es daher maximal eine nette, aber keine entscheidende Änderung. Womöglich kommt die Neuerung auch der neuen Xbox-Generation zugute, die vor kurzem angekündigt wurde.

Quelle: Xbox Wire, Reddit / @SloanWarrior