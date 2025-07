Xbox: Überraschende Ankündigung – Eines der besten Spiele 2024 kommt schon in Kürze auf die Konsole

Bereits seit Monaten lechzten Spielerinnen und Spieler, die bislang nicht in den Genuss des gefeierten wie genialen Third Person-Shooters kommen durften, sich nach einer Portierung. Nun ist der Traum tatsächlich wahr geworden und eines der besten Spiele aus 2024 kommt endlich auch auf die Xbox-Konsolen.

Wem es bis hierhin noch nicht dämmert, dem helfen wir kurzerhand auf die Sprünge: Die Rede ist natürlich von Helldivers 2, das im vergangenen Spielejahr die Blicke auf sich zog und mit seinem kooperativen Ansatz nicht nur Genre-Fans auf ihre Kosten kommen ließ. Lange warten müsst ihr ebenfalls nicht mehr, denn der angepeilte Releasetermin liegt auch noch in naher Zukunft.

Helldivers 2 kommt auf die Xbox Series X|S – Releasetermin im August angekündigt

Während wir Helldivers 2 mit unseren liebsten Spielen des Jahres 2024 auf den Thron hievten, konnte der Sci-Fi-Shooter mit Koop-Fokus auch bei den Kolleginnen und Kollegen anderer Portale teilweise traumhafte Wertungen einfahren und die eine oder andere Lobeshymne anstimmen. Sogar einige prestigeprächtige Preise räumte der den Arrowhead Game Studios entspringende Titel ab, darunter der Game Award für die beste Multiplayer-Erfahrung des vergangenen Jahres. Nun dürfen sich also endlich auch Xbox-Spielerinnen und -Spieler freuen, die Demokratie im unerbittlichen „Kampf um die Übererde“ zu verbreiten.

Am 26. August soll es schon so weit sein und Helldivers 2 für die Xbox Series X- und S-Konsolen bereitstehen , wie aus der jüngst veröffentlichten Ankündigung hervorgeht:

In dieser spricht Chief Creative Officer Johan Pilestedt stolz über die Portierung und heißt die Xbox-Spielenden willkommen, während Game Director Mikael Eriksson an anderer Stelle ergänzt: „Wir wissen, dass die Spieler schon lange danach gefragt haben, und freuen uns riesig, mehr Helldivers in unser Spiel zu integrieren. Außerdem sei für „die kommenden Monate und Jahre noch viel mehr geplant“.

Die Xbox-Versionen von Helldivers 2 lassen sich derweil bereits vorbestellen – in zwei verschiedenen Editionen, die euch mit unterschiedlichen Preisschildern angeboten werden. Einerseits hätten wir da die Standardversion, welche mit 39,99 Euro zu Buche schlägt, auf der anderen Seite dann noch die etwas fancy klingendere Super Citizen Edition, die stolze 59,99 Euro kostet und ein paar exklusive Extras a la Panzerungssets, Umhang, Waffen und weitere Goodies beeinhaltet.

Was Helldivers 2 überhaupt so gut macht, verrät unser Test euch noch einmal ganz ausführlich an entsprechender Stelle. Besonders spannend: Bei der Veröffentlichung für die Xbox handelt es sich um das erste von Sony gepublishte Spiel jemals, welches auf die Microsoft-Konsolen gelangt.

