Die Xbox wird teurer: So deftig fällt die Preiserhöhung von Microsoft aus

Manche von euch erinnern sich vielleicht an Zeiten, in denen Spielekonsolen nach ihrem Erscheinen irgendwann günstiger geworden sind. Nun, diese Zeiten sind leider vorbei – das beweist jetzt auch Microsoft mit der Xbox.

Nachdem Sony vor Kurzem bereits das zweite Mal den Preis der PlayStation 5 seit ihrer Veröffentlichung im November 2020 erhöht hat, zieht die Konkurrenz nun nach. Microsoft kündigte gestern an, dass nicht nur alle Konsolen des Unternehmens, sondern auch Controller und Spiele teurer werden.

Xbox: Die neuen Preise in der Übersicht

In einem FAQ auf der offiziellen Xbox-Website finden sich die wichtigsten Infos zu den Preisänderungen, inklusive Tabellen zu den unterschiedlichen Regionen. Wohl am wichtigsten: Alle Xbox-Konsolen, unabhängig davon, ob sie ein Laufwerk und wie viel Speicherplatz sie besitzen, werden um 50 Euro teurer. Auch bei den Controllern schlägt man durch die Bank weg zehn Euro drauf. Alle neuen Preise gibt es im Folgenden:

Xbox Series S 512 349,99 Euro

349,99 Euro Xbox Series S 1TB 399,99 Euro

399,99 Euro Xbox Series X Digital 549,99 Euro

549,99 Euro Xbox Series X 599,99 Euro

599,99 Euro Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition 699,99 Euro

699,99 Euro Xbox Wireless Controller (Core) 64,99 Euro

64,99 Euro Xbox Wireless Controller (Color) 69,99 Euro

69,99 Euro Xbox Wireless Controller – Special Edition 79,99 Euro

79,99 Euro Xbox Wireless Controller – Limited Edition 89,99 Euro

89,99 Euro Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (Core) 149,99 Euro

149,99 Euro Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (Full) 199,99 Euro

Einige First Party-Spiele sollen außerdem passend zur Weihnachtssaison 2025 auf 79,99 Euro hochgestuft werden, steigen also ebenfalls im Preis. Falls ihr zu Hause eine Konsole aus dem Hause Microsoft habt, könnte die Vorbereitung auf den 24. Dezember dieses Jahr also etwas teurer ausfallen. Solltet ihr Kinder haben, die sich eine Xbox wünschen, sowieso.

Warum erhöht Microsoft die Preise?

Auf der oben verlinkten Website findet sich auch ein kurzes Statement zu dieser doch plötzlich kommenden Preiserhöhung: „Wir verstehen, dass diese Änderungen eine Herausforderung darstellen können, und sie wurden mit durchdachter Betrachtung von Marktbedingungen und steigenden Entwicklungskosten vorgenommen“, heißt es dort.

Auch die Controller sind von den Änderungen betroffen:

Alles wird teurer, also auch die Xbox, so die umständliche Formulierung. Der Vollständigkeit halber hier der Rest der ausweichenden, für ein Großunternehmen typischen Aussage: „Wir wollen uns weiterhin darauf konzentrieren, mehr Wege anzubieten, mehr Spiele auf jedem Bildschirm zu spielen, und den Nutzen für Xbox-Spieler*innen sicherzustellen.“

Ob das der „Nutzen“ ist, auf den die Xbox-Fangemeinde gewartet hat? Unsicher. Aber: Wie eingangs erwähnt, ist Microsoft nicht der Einzige, der den Preishebel in die für Kund*innen falsche Richtung drückt. Erst vor zwei Wochen kündigte Sony die zweite Erhöhung der PlayStation 5 an und über die 90 Euro, die Nintendo für Mario Kart World möchte, wird bereits seit der Enthüllung heiß diskutiert.

Quelle: Xbox