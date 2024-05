XDefiant: Ubisofts CoD-Konkurrent geht durch die Decke – aber das muss nicht viel heißen

Eigentlich sollte XDefiant im Sommer 2023 nach einem großen Beta-Hype erscheinen – dann folgte aber eine Verschiebung nach der anderen. Die Stimmung wurde zunehmend skeptischer. Mittlerweile ist der Online-Shooter erschienen und kann trotzdem unzählige Spieler*innen in den Bann ziehen.

Dabei ist das Stimmungsbild nicht unbedingt so positiv, wie es die Zahlen vermuten lassen. Fehler mit dem Netcode, ein schwächelnder inhaltlicher Umfang und Bugs trüben den Unterhaltungswert von XDefiant. Trotzdem melden sich täglich mehrere hunderttausend Shooter-Fans für PvP-Matches an. Fraglich bleibt, ob dieser Erfolg langatmig sein kann.

XDefiant übertrifft Ubisofts kühnste Erwartungen

Am 21. Mai öffneten die Pforten von XDefiant auf PC, PS5 und Xbox Series X|S. Innerhalb von nur zwei Tagen, so berichten es die englischsprachigen Kolleg*innen von Insider Gaming, konnte Ubisoft bereits drei Millionen registrierte Spieler*innen zählen. Mittlerweile ist die Zahl sogar noch weiter in die Höhe geschossen.

Mit Stand vom 28. Mai 2024 zählt XDefiant 7,6 Millionen „unique Players“, wie es im Bericht heißt. Einzigartig bedeutet, dass der Spieler oder die Spielerin den Shooter heruntergeladen und zumindest einmal gestartet hat. Ein Messwert, für den Ubisoft selbst niedrigere Erwartungen hatte: Beim Publisher ging man davon aus, dass man fünf Millionen Registrierungen im ersten Monat schafft.

Weiter steht geschrieben, dass zur Höchstzeit bis zu 700.000 Spieler*innen gleichzeitig aktiv waren. Damit wäre XDefiant selbst auf Steam problemlos in den Top 3 gelandet, allerdings deckt letztere Plattform lediglich den PC ab. Die von Insider Gaming geteilten Zahlen sind mutmaßlich plattformübergreifend.

Großer Erfolg, aber kann das halten?

Nichtsdestotrotz hat XDefiant einen beachtlichen Start hingelegt, sofern der Bericht seitens Tom Henderson der Wahrheit entspricht. Ubisoft dürfte damit vorerst glücklich sein, allerdings ist die Anzahl registrierter Spieler*innen für ein Free2Play-Spiel nicht unbedingt der beste Wert, um Erfolg zu messen.

Denn am Ende dürfte es vor allem darauf ankommen, ob auch genügend Geld über den Battle Pass und Skins in die Kasse gespült wird. Diesbezüglich gibt es bislang keine Angaben. Zudem stellt sich die Frage, wie viele Menschen in wenigen Wochen oder Monaten noch an Bord sind.

Bekanntermaßen kommt ein Hype schnell, kann aber auch ebenso zügig wieder verschwinden. Der Überraschungshit Palworld kann davon ein Lied singen. Somit bleibt es abzuwarten, ob Ubisoft den aktuellen Trend mitnehmen kann oder XDefiant irgendwann verschwindet.

Quelle: Insider Gaming