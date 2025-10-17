Steam: Geniales Rollenspiel nur kurz für lächerliche 8 Euro schnappen – „kann es nicht genug empfehlen“

Habt ihr schon immer mal davon geträumt, als Gangster durch Tokyo zu ziehen, wart aber nicht bereit, einen Batzen Kohle für diese Fantasie auf den Tisch zu legen? Dann ist mit dem derzeitigen Steam-Angebot von Yakuza: Like a Dragon euer Moment gekommen.

Das japanische Rollenspiel ist aktuell nämlich stark reduziert und laut vielen Fans der beste Einstieg in die mittlerweile mehr als ein Dutzend Titel umfassenden Reihe. Falls es euch also schon länger in den Fingern juckt und ihr trotz der Spieleflut im Herbst aktuell einige Stunden eurer Freizeit erübrigen könnt, solltet ihr hier genauer hinschauen.

Yakuza: Like a Dragon – Rollenspiel-Perle bei Steam zum Knallerpreis

Aber wie „stark“ ist Yakuza: Like a Dragon denn nun derzeit auf Steam reduziert? Die von Protagonist Ichiban Kasuga lauthals verkündete Antwort lautet: Satte 60 Prozent, was einer Ersparnis von zwölf Euro gleicht. Klingt erstmal wenig, ist aber immer noch mehr als der momentane Kaufpreis, der sich auf lächerliche 7,99 Euro beläuft. Die Einstiegshürde, Yakuza zu werden, war wohl noch nie niedriger.

Dass es sich lohnt, zuzuschlagen, besagt nicht nur der Metacritic-Score von 84, sondern auch ein Blick auf die Steam-Rezensionen. Über 25.000 hat das Rollenspiel seit seinem Release 2020 angesammelt, wobei 94 Prozent davon euch Ichibans ersten Auftritt ans Herz legen. „Ich kann es nicht genug empfehlen. Das rundenbasierte Kampfsystem und das Jobsystem machen Spaß. Das Writing und die Sprachausgabe sind exzellent“, ist dort unter anderem zu lesen.

Lesetipp: Unser Test zu Yakuza: Like a Dragon

Und warum gilt Yakuza: Like a Dragon nun als perfekter Einstieg in die Reihe? Na, weil dieses Mal nicht die über Jahre und mehrere Teile hinweg etablierten Gangster Kazuma Kiryu oder Goro Majima den Baseballschläger schwingen, sondern der Frischling Ichiban Kasuga. Mit dem Wechsel von den Echtzeitprügeleien hin zum rundenbasierten Kampfsystem stellt Ryu Ga Gotoku Studio außerdem die Tradition der spielerischen Komponente auf den Kopf.

Solltet ihr also schon gelegentlich mit dem Gedanken gespielt haben, euch endlich dem gesetzlosen Leben im Land der aufgehenden Sonne zu widmen, solltet ihr mindestens über das günstige Angebot von Yakuza: Like a Dragon nachdenken. Aber natürlich nicht zu lange: Nur bis zum 23. Oktober könnt ihr den rabattierten Preis wahrnehmen. Noch deutlich billiger lockt dieser fruchtige Vertreter auf Steam.

Quelle: Yakuza: Like a Dragon auf Steam, Metacritic