Zelda: Breath of the Wild – Neue Funktion auf Switch 2 lässt euch Gegenstände austauschen

Mit den Nintendo Switch 2-Editionen von gewissen Spielen sollen diese von der Power der neuen Konsole profitieren. Das betrifft unter anderem auch die beiden Open World-Zelda-Titel Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Diese bekommen nicht nur eine optische Frischzellenkur.

Neben einer höheren Auflösung und einer Framerate von 60 FPS werden euch auf der Switch 2 ein paar neue, interessante Funktionen erwarten, die besonders Spieler*innen, die immer wieder in die offene Welt von Hyrule eintauchen, interessieren werden.

Legend of Zelda: Breath of the Wild – Das bringt Zelda Notes auf der Switch 2

Während der Präsentation der Nintendo Switch 2 wurde für die beiden Zelda-Titel die neue Funktion Zelda Notes vorgestellt, die ihr in eurer Nintendo Switch App aktivieren könnt. Damit steht euch zum Beispiel eine Art Navigationsgerät zur Verfügung, mit der ihr interessante Orte in Hyrule ausfindig macht, ebenso wie eine Funktion, dank derer ihr eure Konstruktionen aus Tears of the Kingdom einscannen und per QR-Code verschicken dürft.

Seht in diesem Video einen Einblick in die neuen Möglichkeiten mit Zelda Notes:

Dank des Gameplay-Videos sehen wir noch mehr interessante Neuerungen: Errungenschaften für Rubine sammeln und weite Stecken zurücklegen, ein tägliches Belohnungssystem – mit dem ihr sogar eure Waffen reparieren könnt, wie wir hier für euch herausgestellt haben – oder von Zelda vertonte Notizen, die ihr überall in der Welt findet und euch mehr Einblick in die Lore geben.

Ab Minute 7:23 im Video seht ihr das neue Item Sharing-Icon, mit dem ihr Gegenstände aus eurem Inventar auf andere Spielstände übertragen könnt, was euch erlaubt, mit euren Freund*innen Waffen, Rohstoffe oder Mahlzeiten zu tauschen. Es funktioniert sogar spielübergreifend, also von Breath of the Wild zu Tears of the Kingdom oder umgekehrt. Allerdings werden Gegenstände aus dem neueren der beiden Teile in andere Items umgewandelt, falls es sie im älteren Spiel nicht geben sollte.

Es scheint, als gebe es für Zelda-Fans also noch eine Menge zu entdecken, auch wenn leider keine neuen Quests oder ähnliche Story-Inhalte kommen. Welchen Eindruck wir beim Spielen der rundumerneuerten Versionen von Zelda auf der Switch 2 hatten, könnt ihr hier nachlesen.

Quelle: Youtube /Zeltik