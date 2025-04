Zelda: Breath of the Wild-Spieler vollführt noch vor Release beeindruckendes Kunststück mit Switch 2-Version

Von einem neuen Teil der Hauptreihe von The Legend of Zelda fehlt aktuell leider noch jede Spur. Mit der Präsentation der Nintendo Switch 2 und ihrer Launch-Titel gingen Fans von Link und Co. allerdings zumindest nicht ganz leer aus, denn überarbeitete Versionen von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom sollen für die Konsole erscheinen.

Obwohl deren Release noch in der Zukunft liegt, kann ein Spieler bereits von sich behaupten, BotW für Switch 2 durchgespielt zu haben. Aber wie ist es überhaupt dazu gekommen?

Zelda: Speedrun zu Neuauflage noch vor deren Erscheinen

Um Nintendo-Fans schon vor Veröffentlichung der nächsten Hardware-Generation eine Chance zu geben, sich mit dem Gerät vertraut zu machen, finden überall auf der Welt Events zum Antesten statt. Selbstverständlich auch in der Heimat des verantwortlichen Unternehmens: Japan. In der Hauptstadt Tokyo hat Content-Creator Ikaboze an einer solchen Veranstaltung teilgenommen und sich dabei gefilmt, wie er die Switch 2-Edition von Zelda: Breath of the Wild ausprobiert.

Hier auf YouTube zu sehen:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Um sich ein Bild von den Anpassungen zu machen, die vor allem in Bezug auf Grafik und Performance vorgenommen wurden, standen Anwesenden jeweils nur zehn Minuten zur Verfügung, wie VGC berichtet. Ikaboze wollte trotz der knappen Zeitbegrenzung das Ende des Spiels erreichen und wählte deshalb einen Speicherpunkt, der ihn direkt vor Schloss Hyrule platzierte. Dort legte er erst all sein Equipment ab, bevor er sich mit ihm bekannten Speedrun-Techniken bis zum finalen Boss Ganon durchkämpfte und diesen besiegte.

Lesetipp: Fan-Trailer zu fiktiver Zelda: Wind Waker-Fortsetzung präsentiert

Hyrule in nur sieben Minuten gerettet

Insgesamt dauerte es nur sieben Minuten, bis die Credits über den Bildschirm flimmerten. Eine Gruppe aus neugierigen Beobachter*innen applaudierte für die unglaubliche Aktion. „Das war das erste Mal, dass jemand die Breath of the Wild-Demo zu Ende gespielt hat und die Mitarbeitenden haben mir gratuliert„, erzählt Ikaboze in dem von ihm hochgeladenen YouTube-Video, welches seinen Erfolg dokumentiert.

Falls ihr am letzten Wochenende im April nicht selbst auf der Nintendo Switch 2 Experience in Berlin wart, müsst ihr euch noch bis zum offiziellen Release der Konsole am 5. Juni 2025 gedulden, bis ihr euch selbst mit der neuen Edition von Zelda: Breath of the Wild austoben dürft. Solltet ihr das originale Spiel bereits besitzen, kostet euch das Upgrade hin zur aufpolierten Fassung übrigens 9,99 Euro, das komplette Paket 79,99 Euro. Vorbestellungen sind bereits möglich.

Welche anderen Spiele ihr euch neben dem frisch aufgelegten Zelda-Titel und seinem der gleichen Behandlung unterzogenen Nachfolger Tears of the Kingdom vorab für die Nintendo Switch 2 sichern könnt, verraten wir euch an anderer Stelle.

Quellen: VCG, YouTube / ikaboze