Zelda: Breath of the Wild trifft auf Valheim – aufregendes Action-Rollenspiel zeigt neuen Trailer

Wer die letzten Schritte des Entwicklungsprozesses von Cloudheim seit dessen Ankündigung vor einiger Zeit verfolgt hat, dem werden die Vergleiche zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht entgangen sein. Das Action-Rollenspiel bedient sich vor allem in Sachen Optik an Nintendos beliebtem Adventure.

Aufseiten des Gameplay allerdings stechen abseits der Kampfmechaniken einige Elemente hervor, die eher an den Survival-Crafting-Charakter von Valheim erinnern. Zusätzlich verstärkt das gewählte Wikingersetting die Parallelen. Neue Details zu der bunt gewählten Mischung gibt es jetzt in einem frischen Trailer zu begutachten.

Action-Rollenspiel Cloudheim will innovative Twists verbauen

Der Untergang der Welt und ihrer Götter, in der nordischen Mythologie als Ragnarök bezeichnet, hat in Cloudheim um sich gegriffen. Nun liegt es an euch, ein neues Zeitalter einzuläuten, in dem ihr euch dem Wiederaufbau widmet. Ein wichtiger Teil eurer Mission besteht darin, euch in physikbasierten Kämpfen allerlei Unholden zu stellen.

Dabei geht es recht chaotisch zu, wenn Gegner durch die Luft geschleudert und rücksichtslos umhergeschubst werden. Um für die Konfrontation gewappnet zu sein, müsst ihr immer mächtigere Waffen herstellen, die mit stärker werdenden Fähigkeiten und neuen Kombo-Attacken verbunden sind.

Während friedlicherer Passagen dürft ihr euch mit eurem eigenen Shop in eurer Basis, einer fliegenden Schildkröte namens Odin Shell, beschäftigen. Diesen könnt ihr nach Herzenslust dekorieren und Waren gewinnbringend arrangieren, insofern euch der Sinn danach steht euch mit diesem Feature auszutoben.

Crafting mal anders

Im neuesten Gameplay-Trailer erfahrt ihr, wie genau es sich mit dem Crafting in Cloudheim verhält. Das System basiert auf visuellen Kombinationen, statt auf zu manövrierenden Menüs. Items werden als kleine Blasen dargestellt, die ihr beispielsweise in einer Schmiede zusammenschmeißen könnt, um Gegenstände daraus herzustellen.

Hier der besprochene Trailer:

Bei all dem müsst ihr euch nicht allein mit eurer eigenen Gesellschaft zufriedengeben, sondern könnt bis zu drei Freund*innen für Koop-Action einladen. Gemeinsam meistert ihr die Herausforderungen verschiedener von eurer Basis erreichbarer Inseln mit der vereinten Kraft eines Teams und teilt den Spaß beim Schnetzeln durch die zerstörbaren Umgebungen.

Das Action-Rollenspiel Cloudheim soll noch in diesem Jahr für PC, PS5 und XboxSeries erscheinen. Ein Early-Access ist nicht geplant. Falls ihr übrigens mehr Videomaterial braucht, in dem ihr Variationen der Optik von Breath of the Wild bewundern dürft, empfehlen wir euch einen kürzlich erschienenen Fan-Tailer zu einer fiktiven Zelda: Wind Waker-Fortsetzung.

Quellen: Steam / Cloudheim, YouTube / IGN