Zelda: „Das war auf jeden Fall Absicht“ – Merkwürdiges Detail zum Film macht jetzt stutzig

Noch immer ist die Informationslage zum The Legend of Zelda-Film etwas spärlich. Obwohl sich hierzu vor kurzer Zeit eine entscheidende Sache ereignet hat: Die Wahl der Schauspieler*innen für die beiden Hauptfiguren Link und Zelda. Ein größeres Puzzlestück liegt nun also auf dem Tisch aus, geflankt von weiteren kleinen Infoschnipseln wie dem zuständigen Regisseur und dem Drehbuchautor.

Von einem Trailer oder ähnlichem sind wir allerdings noch weit entfernt. Wenn ihr den um keine Sekunde verpassen wollt, sobald er endlich online geht, habt ihr jetzt die Gelegenheit, einem offiziellen Social Media-Account zum Film zu folgen. Dieser wird mit Sicherheit keine Zeit verschwenden, wichtige Entwicklungen wie diese mit euch zu teilen. Komisch nur, wem der eigentlich so folgt – und nicht folgt.

The Legend of Zelda: Offizieller Nachrichtenkanal verknüpft sich nicht mit Nintendo – aber mit PlayStation

„Der Legend of Zelda-Film komm 2027 exklusiv in die Kinos“, lautet die knappe Profilbeschreibung des kürzlich aufgeploppten Twitter-Accounts mit dem Namen The Legend of Zelda Movie. Er ist verifiziert, damit nicht etwa ein einfaches Fan-Projekt, und verbunden mit dem dortigen Auftritt von Sony Pictures, der Produktionsfirma des bevorstehenden Bewegtbilds. Logisch also, dass der Zelda-Film-Account seinem Herausgeber folgt. Aber er ist außerdem Follower eines zweiten mit Sony in Verbindung stehenden Unternehmens, nämlich PlayStation.

Jenes hat in erster Linie aber eigentlich gar nichts mit dem Bewegtbild zu tun, geschweige denn mit dem Quellmaterial, der The Legend of Zelda-Videospielreihe. Immerhin entstammt die der rivalisierenden Firma Nintendo. Verwirrend also, das Franchise rund um den Helden Link und Hyrules Prinzessin Zelda in alleiniger Assoziation mit der Konkurrenz zu sehen.

Warum man nicht zumindest den Extra-Schritt gegangen ist, auch noch Nintendo einen Follow dazulassen? Ein vielfach befürworteter Kommentar in einem Reddit Thread vermutet: „Das war volle Absicht, für den Witz“. Auf den springen die Nutzer*innen dort gleich vielfach auf, scherzen beispielsweise: „Der Legend of Zelda-Film: Das Spiel kommt exklusiv für PlayStation 5“.

Als wirklicher Hinweis auf bedeutsame Vorgänge lässt sich das geschaffene Social Media-Netz mit großer Wahrscheinlichkeit nicht auffassen. Gut möglich, dass sich Nintendo hier nochmal zu Wort meldet und den Follow einfordert. Oder vielleicht endet das Ganze auch in einer dramatischen Fehde, die mit einem Showdown auf Anime-Niveau ihr Finale findet? Ja, ne eher nicht. Bevor wir über solche Hirngespinste nachdenken, beschäftigen wir uns lieber mit dem kommenden Spin-Off zu The Legend of Zelda, welches im neuesten Trailer eine überraschende Verbindung enthüllt.

