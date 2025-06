Zelda: Diese Schauspielerin soll im Film die Prinzessin verkörpern – „hoffe das stimmt“

The Legend of Zelda, die berühmte Spielereihe von Nintendo, wird verfilmt. Als diese Nachricht zum ersten Mal aufkam, ist die Fangemeinde in einen Zustand zwischen Vorfreude und Besorgnis verfallen.

Zwar dürfen sie ihren geliebten Helden Link bald auf der großen Kinoleinwand begrüßen, jedoch leuchtet die Wahl eines Live-Action-Settings mit echten Schauspielern und Schauspielerinnen nicht allen potenziellen Kartenkäufer*innen ein. Da muss zumindest der Cast stimmen. Erste Aussichten auf diesen lassen nun aufhorchen, denn eine als Fan-Favoritin gehandelte Darstellerin ist angeblich im Gespräch für die Rolle von Prinzessin Zelda.

The Legend of Zelda: Ist Hunter Schafer die perfekte Prinzessin?

Es ist vor allem die äußerliche Ähnlichkeit zu Hyrules Thronfolgerin, die Hunter Schafer in den Augen der Community für die Verkörperung qualifiziert. Ein schmales, markantes Gesicht, lange blonde Haare, blaue Augen und spitze Ohren sind Merkmale, die sie mit der fiktiven Figur teilt. Seit dem die Parallelen erstmals aufgefallen sind, wird Schafer häufig als mögliche Castingwahl diskutiert.

Bekannt ist die Schauspielerin vor allem als Jules aus der HBO-Serie Euphoria. Daneben wirkte sie als Protagonistin im Horrorfilm Cuckoo und der Buchverfilmung Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes mit. Dass nach den Dreharbeiten zur nächsten Staffel von Euphoria tatsächlich der Zelda-Film für sie anstehen könnte, das deutet der bekannte Filme-Leaker Daniel RPK aktuell an (via Screentime auf Twitter). Man würde sie von offizieller Seite aus als Prinzessin „ins Auge nehmen“, heißt es.

Hunter Schafer selbst wäre interessiert

Dass Schafer generell Interesse an dem Auftrag hätte, hat sie bereits in einem Interview von vor etwa einem Jahr verraten, als sie auf ein virales TikTok angesprochen wurde, in dem sie als Zelda vorgeschlagen wird. Sie sagt, sie habe einen der Titel aus der Videospielreihe als Kind viel gespielt und sehr gemocht, fände die Chance daher cool. Sollte das Gerücht zum angedachten Casting also stimmen, scheint ein eventueller Vertrag alles andere als unwahrscheinlich.

Allgemein kursierende Zweifel an dessen Zustandekommen würden allerdings auch dann aufgrund erwarteter Transphobie gegen Schafer weiter bestehen. Auf den Support zahlreicher Zelda-Liebhaber*innen kann sie sich aber verlassen. Die kommentieren die neusten Gerüchte unter anderem mit Wortmeldungen wie: „Sie passt perfekt in die Rolle! Ich hoffe, das stimmt„.

Am 25. März 2027 soll der The Legend of Zelda-Kinofilm von Produzent Avi Arad (Morbius, Uncharted, Borderlands) und Regisseur Wes Ball (Mazerunner, Planet der Affen: New Kingdom) erscheinen. Bis dahin wird uns mit Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung mindestens ein Videospiel-Release im Zelda-Franchise erwarten, zu dem vor Kurzem neues Material geteilt wurde.

Quellen: Twitter / @screentime, YouTube / Entertainment Tonight, Reddit r/LeaksAndRumours