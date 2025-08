Zelda: Diesen Ableger könnt ihr jetzt in Unreal Engine 5 bestaunen – dank begeisterndem neuen Projekt

Dass sich The Legend of Zelda so lange als eines der bekanntesten und beliebtesten Videospielfranchises halten kann, liegt nicht ganz allein an den mit großem Zuspruch aufgenommenen Releases, sondern auch an der äußerst treuen und zudem fleißigen Community, die sich über die Jahre gebildet hat.

Atemberaubende Kunstwerke, detaillierte Cosplays und sogar eigene Interpretationen der Spielwelten entstehen als leidenschaftliche Fan-Projekte. In der letzteren Kategorie ist kürzlich zu Majora’s Mask ein neuer Eintrag geteilt worden, der die Unreal Engine 5 zum Einsatz bringt.

Zelda: Fan baut Umgebung aus Majora’s Mask in Unreal Engine 5 nach

Es kribbelt Spieler*innen eigentlich schon lange in den Fingern, endlich ein Remake von The Legend of Zelda: Majora’s Mask in den Händen zu halten. Bisher gab es das von offizieller Seite allerdings noch nicht, und auch keine diesbezüglichen Ankündigungen. Der ursprünglich im Jahre 2000 für die N64 veröffentlichte Titel hat lediglich 2015 eine Neuauflage für den Nintendo 3DS erhalten, die mittlerweile aber nicht nur nicht spielbar auf den aktuellen Konsolen Switch und Switch 2 ist, sondern auch mit der grafischen Entwicklung eine Dekade später deutlich hinterherhängt.

Wenigstens können sich Fans selbst eine Kostprobe davon liefern, wie ein modernes Majora’s Mask am besten aussehen sollte. Dieser Aufgabe hat sich auch Benoit Bourgerie gewidmet und das Ergebnis seiner Arbeit anschließend auf YouTube hochgeladen. Darin zu sehen ist eine Neumodellierung der Ortschaft Unruh-Stadt und der Ebene von Termina mit dem Programm Unreal Engine 5. Jenes sorgt für realistischere Licht- und Schatteneffekte, besser aufgelöste Umgebungsdetails und dynamische Beweglichkeit von beispielsweise Gras oder Blättern.

Eine erfrischende Herangehensweise

Anstatt wie viele andere Fan-Projekte in dieser Richtung zu versuchen, einen Look zu kreieren, der möglichst echt wirkt, wird hier eine stilisierte Optik beibehalten. In den Kommentaren auf YouTube findet sich viel Zuspruch für diese Entscheidung. Eine Wortmeldung mit besonders vielen Likes fasst die Einstellung einiger Betrachter*innen zusammen: „Ich liebe viele der Unreal [Engine]-Interpretationen von Zelda nicht, die zu realistisch aussehen, aber diese hier versteht den Stil des Originals und modernisiert es perfekt!“

Hier das besprochene Video:

Display content from YouTube

Spielbar ist das digitale Kunstwerk zu Majora’s Mask nicht und es existieren wie es scheint auch keine Pläne, diesen Zustand zu erreichen. Trotzdem ist es für die Community ein willkommener Augenschmaus, was Benoit Bourgerie da im Zeitraum von über einem Jahr auf die Beine gestellt hat.

Auf offizieller Seite beschäftigt man sich momentan mit ganz anderen Titeln als dem guten alten Majora’s Mask. Der Release des nächsten Teils vom Spin-Off Hyrule Warriors steht nämlich noch in diesem Winter bevor. Der neuste Trailer des Hack’n’Slash im Zelda-Kosmos deutet eine überraschende Verbindung an.

