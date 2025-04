Zelda: Dieses nicht allen bekannte Feature aus Breath of the Wild wollen Fans zurückkehren sehen

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist, zusammengefasst mit seinem eng verwandten Nachfolger, die jüngste Erfolgsgeschichte des auch zuvor schon unfassbar beliebten Franchise. Mit seiner vollgepackten Open World und immensen spielerischen Freiheiten hat der Titel einen absoluten Volltreffer gelandet.

Neben diesen Kernelementen loben Fans aktuell auch ein Feature, das in Tears of the Kingdom leider nicht wieder aufgegriffen wurde. In einem nächsten Ableger der Reihe möchten es einige von ihnen aber gerne wieder antreffen.

Zelda: Es muss wieder einen Doggo geben

Die Rede ist von Wolf-Link, einem Begleittier in Wolfsform, das sich nur mit einem zugehörigen Amiibo aktivieren lässt. Besitzt ihr die kleine Plastikfigur mit Links animalischen Antlitz, wie er es in The Legend of Zelda: Twilight Princess einsetzt, und kombiniert sie mit einer Kopie von Breath of the Wild für die Nintendo Switch, spawnt ein euch freundlich gesinnter Wolf.

Beim Jagen oder im Kampf unterstützt er euch mit eigenen Attacken. Jedoch stehen im standardmäßig nur drei Herzen zur Verfügung, was ihn nicht gerade zu einem ausdauernden Gefährten macht. Auf den Amiibo geladene Speicherdaten aus Twilight Princess HD verleihen ihm zusätzliche Leben, die identisch mit der Herzleiste zum Zeitpunkt des betreffenden Spielstandes sind.

Und diesmal nicht nur mit Amiibo

Ein Post auf der Plattform Reddit hat die Wolfs-Mechanik kürzlich wieder ins Gespräch gebracht. „Ich finde es immer noch verrückt, dass es eine voll funktionsfähige Hundebegleiter-KI in BotW gibt, diese aber auf einen Amiibo beschränkt wurde. Würdet ihr so was gerne im nächsten Zelda sehen?“, lautet der schriftliche Teil des Beitrags. Darauf antwortet ein*e Nutzer*in: „Wenn die Gerüchte einer Switch 2-Edition von BotW wahr sind, hoffe ich, dass Wolf-Link im Basisspiel vorhanden ist“.

Hier der besprochene Post:

Es melden sich in den Kommentaren auch noch einige andere Fans, welche diese Ansicht teilen. Einige sind überrascht überhaupt von dem Feature zu hören, was nochmal verdeutlicht, dass ohne eine direkte Integration im Spiel nur wenige Amiibo-Besitzer*innen daran Freude finden können. Sollte künftig ein zähmbares – und hoffentlich diesmal streichelbares – Haustier in einem neuen Zelda zu finden sein, dann sehr wahrscheinlich, weil Wolf-Link den entsprechenden Grundstein gelegt hat.

Ein brandneuer Ableger der Reihe ist allerdings aktuell noch nicht in Aussicht. Dafür wissen wir mittlerweile endlich, wann der Zelda-Kinofilm debütiert.

