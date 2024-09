Zelda: Echoes of Wisdom – Ein cooles Feature soll jetzt für noch mehr Spannung sorgen

Das kommende The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom durften vorfreudige Fans am vergangenen Wochenende auf der PAX West in Seattle endlich zum ersten Mal anspielen. Nicht allzu lang dauerte es, bis ihnen dabei ein besonders spannendes Feature ins Auge stach.

Dieses hatte Nintendo bis dato doch noch gar nicht offiziell enthüllt, trotzdem brachte es die Echoes of Wisdom-Demo direkt mit zur Messe: Das neue Zelda-Spiel soll demzufolge über einen anpassbaren Schwierigkeitsgrad verfügen.

Zelda: Echoes of Wisdom – Normaler und Helden-Schwierigkeitsgrad wohl auswählbar

Wie Twitter-Kanal Nintendeal noch einmal hervorhebt, soll es in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sowohl einen normalen als auch einen sogenannten Helden-Schwierigkeitsgrad zur Auswahl geben, den wir direkt zu Beginn unseres Abenteuers festlegen können. Damit verleihen herausforderungssuchende Spielerinnen und Spieler dem taufrischen Titel etwas mehr Würze nach ihrem persönlichen Geschmack.

Wie auf dem Bild zu sehen ist, bekommen wir auf der Helden-Schwierigkeit gleich doppelt so viel Schaden eingeschenkt, während Herzen nicht mehr einfach so spawnen und einige Nebeneffekte ebenfalls deaktiviert werden. Habt ihr Bammel, ob euch dies nicht doch eine Nummer zu knifflig ist, dürft ihr beruhigt sein: Der Schwierigkeitsgrad scheint über den kompletten Verlauf des Spiels anpassbar zu sein. Ist euch das Ganze nach ein paar Malen des Scheiterns also doch zu heiß, könnt ihr ruhigen Gewissens einen Gang runterschalten und trotzdem an selber Stelle fortsetzen.

Nicht der erste Hard Mode für Zelda-Fans

Natürlich ist dies nicht das erste Mal, dass hartgesottene Zelda-Fans mit einem erhöhten Schwierigkeitsgrad auf ihre Kosten kommen. Bereits in Ocarina of Time auf dem GamecCube gab es die sogenannte Master Quest, während Skyward Sword und A Link Between Worlds mit einer Helden-Einstellung daherkamen, nachdem man die Story einmal durchgespielt hatte. Und in Wind Waker HD, Twilight Princess HD und Link’s Awakening auf der Nintendo Switch gab es den Hard Mode bereits von Beginn an, wobei er in Breath of the Wild erst mit dem DLC eingeführt wurde.

Mit der Vielzahl an Kampfoptionen, mit denen das neue The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom am 26. September aufwartet, dürfte es durchaus Spannung und Spielspaß versprechen, sich der Herausforderung im Helden-Modus hinzugeben. Und für Freunde der Lore haben wir die Timeline von Echoes of Wisdom an anderer Stelle noch einmal im Detail beleuchtet.

