Zelda: Echoes of Wisdom – Hier könnt ihr zum Releasetermin vorbestellen

Unerwartet, aber bei weitem nicht unerwünscht, erwischte uns die Ankündigung zu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Ein Umstand, der den Austausch in der Community seit Jahren geprägt hat, wird nun auf den Kopf gestellt: Der Name der Person im Titel und der des Hauptcharakters decken sich innerhalb des Franchise erstmalig.

Die gute alte Verwechselung zwischen Link und Zelda unter Außenstehenden wird für diesen Titel also ausnahmsweise nicht in Kraft treten. Ab wann ihr das neu gedachte Spielprinzip selbst erleben dürft, steht bereits fest. Und wenn ihr bis zum Release in der Gewissheit leben möchtet, nur noch auf die Lieferung warten zu müssen, habt ihr schon die Möglichkeit vorzubestellen.

Zelda: Echoes of Wisdom kann physisch oder digital vorbestellt werden – allerdings ohne Extras

Wenn die Vorfreude auf ein Spiel in den Fingerspitzen kitzelt, reicht es manchmal nicht aus, bis zum Release untätig rumzusitzen. So wird es wohl auch einigen Zelda-Fans gerade gehen, die am 26. September 2024 ganz vorn mit dabei sein wollen, wenn Echoes of Wisdom erscheint. Eine Möglichkeit, sich die Erfüllung dieses Wunsches schon jetzt sicherzustellen, bietet der Griff zur Vorbestellung. Bei diesen Anbietern werdet ihr aktuell fündig, wenn ihr 59,99 Euro vorlegt:

Seid ihr nur auf die digitale Version aus, könnt ihr alternativ auch direkt im Nintendo eShop vorbeischauen und dort die nötigen Schritte durchlaufen. Leider scheint es zum jetzigen Zeitpunkt bis auf den Unterschied zwischen Download-Version und physischem Spiel keine weiteren Editionen zu geben. Sowohl eine Collector’s Edition als auch jegliche Formen von Vorbesteller-Boni lassen noch auf sich warten.

Einzig und allein eine Nintendo Switch Lite im Hyrule-Design begleitet den Release von Echoes of Wisdom. Allerdings inkludiert die Konsole das Spiel nicht. Wenn ihr wissen wollt, wie andere Fans abgesehen von Vorbestellungen der Veröffentlichung des neuen Zelda-Teils entgegenfiebern, findet ihr bei uns Infos zu erfreulicher Fanart. Sollte es euch danach immer noch an entsprechendem Gehirnfutter fehlen, könnte unser Bericht zu den Parallelen zwischen Zelda: Echoes of Wisdom und einem früheren Titel aushelfen.

