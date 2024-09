Zelda: Echoes of Wisdom – Heißersehnten Switch-Kracher vor Release zum Bestpreis über 10 Euro günstiger abstauben

Bereits seit Wochen findet sich ein ganz bestimmtes Nintendo Switch-Spiel auf den vorderen Rängen der Bestseller-Rankings namhafter Online-Shops wieder, dabei ist es noch nicht einmal erschienen. Die Rede ist von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom und bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr den Titel jetzt zum bisherigen Bestpreis vorbestellen.

Dabei spart ihr schon jetzt satte 20 Prozent auf den ursprünglichen Preis von 59,99 Euro. Natürlich genießt ihr dabei die Preisgarantie bei eurer Vorbestellung, heißt: Sollte sich die Summe, die es zu löhnen gilt, im späteren Verlauf noch einmal verringern, bekommt ihr die entsprechende Differenz erstattet.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom bei MediaMarkt & Saturn günstig wie nirgends sonst

Am 26. September, also in nur wenigen Tagen, ist es so weit: Nintendo beglückt Fans des The Legend of Zelda-Franchise mit einem brandneuen Abenteuer. In Echoes of Wisdom setzt ihr euch dabei dieses Mal jedoch nicht die grüne Zipfelmütze auf den Kopf, sondern streift euch das Prinzessinnenkleid von Zelda über, um Hyrule ein weiteres Mal vor dem Untergang zu bewahren. Sieht man sich beispielsweise einmal die Nintendo Switch-Bestseller bei Amazon an, thront das Spiel bereits seit einiger Zeit auf dem ersten Platz. Während ihr beim Versandhausriesen noch mit knapp 60 Euro zur Kasse gebeten werdet, spart ihr bei MediaMarkt und Saturn schon vor Release jetzt rund zwölf Euro:

Von seinem Stil grenzt sich Echoes of Wisdom klar von Titeln wie Breath of the Wild oder seinem auch von uns im Test gefeierten Nachfolger Tears of the Kingdom klar ab. Stattdessen erinnert es eher an klassischere Ableger der Zelda-Reihe, blicken wir doch aus einer Art Top-Down-Perspektive aufs Spielgeschehen.

Im Gewand der Prinzessin persönlich macht ihr euch nicht nur Zeldas Weisheit, sondern auch ihren mächtigen Tri-Stab zu Nutze, um knifflige Rätsel zu lösen und das Königreich Hyrule zu retten. Dessen Bewohnerinnen und Bewohner – darunter auch der beliebte Blondschopf Link – verschwinden nämlich in kuriosen Raum-Zeit-Rissen, deren mysteriöse Macht es zu ergründen gilt. Zur Hilfe stehen euch die sogenannten Echos zur Verfügung, mit denen ihr Objekte beschwört, Brücken baut oder gar Gegnern eine Gehirnwäsche unterziehen könnt.

Wollt ihr noch vor dem Release von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, das wir bereits über 90 Minuten genießen durften, bares Geld sparen, solltet ihr euch beeilen: Wie lange das Angebot bei MediaMarkt und Saturn gilt, steht in den Sternen. Wollt ihr noch vorab mehr darüber wissen, was euch mit Echoes of Wisdom erwartet, haben wir alle Infos für euch an anderer Stelle zusammengefasst.

Quellen: Amazon, MediaMarkt, Saturn

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.