Zelda-Fans aufgepasst: Diese Hommage an die Reihe erscheint für die Nintendo Switch

Besonders Indie- und Solo-Entwickler*innen orientieren sich immer gerne mal an bekannten Franchises, die sie selber viel gespielt und inspiriert haben. Ganz eindeutig ist Carl alias Desertcucco, dessen Projekt auf Kickstarter kurz vor dem Abschluss steht, ein großer Zelda-Fan. Passend dazu wird sein Action-Adventure Isle of Reveries auch für die Nintendo Switch erscheinen.

Das charmante Retro-Abenteuer ist klar im Stil von The Legend of Zelda: Link’s Awakening gehalten, lässt aber auch Elemente aus anderen Zelda-Games erkennen. Dennoch ist das Spiel, in der ihr eine kleine Eule steuert, kein einfacher Abklatsch.

Kickstarter-Ziel bringt Isle of Reveries auf Nintendo Switch & Co.

Schon die ersten Szenen aus dem Trailer von Isle of Reveries lassen jedem Retro-Fan und Zelda-Freund der GameBoy-Ära das Herz höher schlagen. Ihr spielt Lief und tut das, was man von einem solchen Spiel erwartet – Puzzles lösen, Dungeons erforschen, Monster bekämpfen. Dabei könnt ihr euch nicht nur auf einige witzige Gefährten verlassen, sondern auch auf kreative Items. Nachdem das Spiel bereits sein Kickstarter-Ziel erreicht hat, teilte Entwickler Desertcucco im letzten Blogpost mit, dass Isle of Reveries auch auf Nintendo Switch und andere Konsolen erscheinen wird.

Seht hier den Kickstarter-Trailer zu Isle of Reveries:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit Electric Airship habe er einen Publisher gefunden, der Erfahrung damit hat, Spiele, die mit Construct 3 hergestellt wurden, auf Konsole zu portieren. Das sei Desertcucco sehr wichtig gewesen, „denn ich möchte, dass das Spiel auf der Konsole die gleiche Qualität hat, wie auf dem PC“.

In Isle of Reveries könnt ihr laut Steam-Eintrag unter anderem eine große Welt erwarten, die die Spielenden nicht bei der Hand nimmt, acht Dungeons mit eigenem Thema und wichtigem Gegenstand – also auch hier wieder ganz Zelda-like – sowie Nebenaktivitäten wie Insekten fangen und – natürlich – angeln.

Lest auch: Dieses Cozy Game hat Wind Waker-Vibes

Hommage auch an Ocarina of Time und Echoes of Wisdom

Interessant ist die kleine, Navi-artige Fee, die Lief stets begleitet und die Fähigkeit besitzt, Gegenstände zu kopieren und woanders erscheinen zu lassen. Auch diese Technik wurde gerade erst im jüngsten The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom en vogue. Mit dem Greifhaken könnt ihr euch praktischerweise die Waffen der Gegner schnappen und mit dem Fotoapparat macht ihr Bilder von den Monstern, um mehr Infos über sie zu erlangen.

Auf Steam könnt ihr euch bereits eine Demo zu Isle of Reveries herunterladen. Das Spiel soll außerdem für die Nintendo Switch, PlayStation- sowie Xbox-Konsolen erscheinen ein konkrets Release-Datum gibt es dafür noch nicht. Aber vielleicht könnt ihr euch ja bis dahin die Zeit mit einem anderen interessanten Zelda-Like vertreiben.

Quellen: Youtube / Carl, Kickstarter, Steam