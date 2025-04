Zelda-Film: Fans fürchten Jack Black-Auftritt – „Bin es leid, ihn zu sehen“

Nach dem Erfolg der Verfilmung von Super Mario Bros. hat Nintendo endlich einen richtigen Zugang zur Kinoleinwand etabliert und will diesen auch auf The Legend of Zelda anwenden, wie wir seit geraumer Zeit wissen.

Welche Schauspieler*innen für den Streifen angeheuert werden, ist bisher noch gänzlich unbekannt. Die Community lässt es sich aber nicht nehmen, eigene Theorien und Vorschläge in den Raum zu werfen. Dabei fand nun Jack Black Erwähnung, dessen Eignung viele Fans allerdings stark anzweifeln.

Zelda-Film: Quetscht sich Jack Black auch hier dazu?

Jack Black hat sich durch den jüngst erschienenen Minecraft-Film wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gedrängt und dadurch seine Stellung als DER Schauspieler für Videospiel-Adaptionen endgültig gefestigt. Zuvor war er bereits im Borderlands-Bewegtbild zu hören und hat als Bowser auch schon einem Nintendo-Franchise seine Künste zur Verfügung gestellt. Der Weg hin zu einer Rolle im bevorstehenden Zelda-Film scheint daher für ihn daher besonders kurz zu sein. Fans versetzt dieser Umstand in Sorge.

Immerhin ist Jack Black vor allem als Komiker bekannt, der eine besonders wilde Energie in seine Performance einbringt. Humoristische Gesangseinlagen wie „Lava Chicken“ oder „Peaches“, die unzählige Male in Memes weiterverarbeitet wurden, sind eine Art Markenzeichen von ihm. Zu der vorrangig mystisch-eleganten Welt von Hyrule passt diese Herangehensweise eher weniger, auch wenn die Spiele natürlich nicht frei von Gags und verrückten Charakteren sind.

Jack Black sieht aus wie ein Gorone

Auf Reddit hat ein*e Nutzer*in scherzhaft die Überlegung angestellt, ob Jack Black nicht perfekt wäre, um einen Goronen zu verkörpern. Dem Post ist ein Bild angehängt, das den Darsteller mit einem solchen vergleicht. Eine gewisse Ähnlichkeit ist definitiv nicht abzustreiten. Jedoch hat der Witz wohl einen wunden Punkt getroffen, denn die Vorstellung eines Auftritts von Jack Black weckt in Zelda-Fans aufgrund seiner Historie eine reale Sorge. „Nein, ich bin es leid, ihn zu sehen. Er muss nicht in jedem Videospielfilm sein“, äußert eine Person beispielhaft ihren Unmut.

Hier der besprochene Post:

Andere Kommentare enthalten den Wunsch, unbekannte Schauspieler*innen im Casting zu sehen oder sprechen sich für einen ernsteren Ton der Erzählung aus. Beides Punkte, in denen Jack Black eher nicht glänzen kann, auch wenn viele Stimmen im betroffenen Thread generelle Sympathie für ihn ausdrücken. Bei der Diskussion werfen Fans außerdem wieder mit ein, dass sie eigentlich lieber einen Anime im Ghibli-Stil gehabt hätten, als eine Live-Action-Version. Aber der Zug ist schon lange abgefahren.

Bis wir die finale Besetzung des The Legend of Zelda-Films auf der Leinwand erleben dürfen, müssen übrigens noch bis 2027 warten, wie Nintendo vor einiger Zeit über die eigene Nachrichten-App verkündet hat.

