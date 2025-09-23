Zelda: Gerüchte über Neuerscheinung lassen Fans jubeln – „Wird ein sofortiger Kauf“

In der Welt von Zelda drehen sich die Mühlen der Zeit gerade gefühlt sehr langsam. Ein neues Spiel soll zwar schon in wenigen Wochen kommen, dabei handelt es sich allerdings lediglich um ein Spin-Off, weshalb es den Hunger der breiten Masse an Fans wohl kaum stillen kann.

Es scheint noch eine ganze Weile zu dauern, bevor ein Hauptgang serviert wird, geschweige denn angekündigt. Und bis zum offiziellen Zelda-Film muss noch weit über ein Jahr vergehen, selbst der ist also nicht geeignet, um satt zu machen. Jetzt versprechen Gerüchte den leeren Mägen einen wohlschmeckenden Happen, der schon zu Anfang des nächsten Jahres auftauchen soll.

The Legend of Zelda: Leak spricht von LEGO-Diorama mit Link und Ganondorf

Vor wenigen Tagen hat der Kanal The Brick Tap auf YouTube ein für The Legend of Zelda-Fans sehr interessantes Video hochgeladen. Der durch eine LEGO-Figur von Batman repräsentierte Content Creator spricht darin über frische Leaks aus dem Universum der dänischen Klemmbausteinfirma. Darin kommt er auch auf ein Set zu sprechen, das eine Szene aus dem Spiel Ocarina of Time darstellen soll. Es trägt angeblich die Nummer 77093 und besteht aus ganzen 1003 Teilen.

Hier das besprochene Video:

Sobald zusammengebaut, heißt es von The Brick Trap, bildet es ein Diorama, in dem Link und Ganondorf auftreten. Weitere Details sind bisher unbekannt. Auch zum Preis sind noch keine Vermutungen aufgetaucht, wobei wohl davon ausgegangen werden kann, dass die Kosten des Deku-Baums, dem ersten LEGO-Set zu Zelda, unterboten werden. Dieser kommt immerhin mit 2.500 Steinchen, mehr als der doppelten Anzahl also, und sollte daher mit 299,99 Euro wahrscheinlich mindestens doppelt so teuer sein.

Auf der Plattform Reddit tauschen sich Fans rege über den erwarteten Release aus. Die Stimmung ist vor allem mit Vorfreude gespickt. Das zeigen unter anderem Kommentare wie „Das wird ein sofortiger Kauf. Ich liebe dieses Spiel“. Gleichzeitig diskutiert die Community auch über Wünsche zu einer Zelda-Minifigur und einem Set zu Majora’s Mask. Doch erstmal muss das gemunkelte Diorama erscheinen, bevor Platz ist, von einer nächsten Klemmbausteinumsetzung in Hyrule zu träumen.

The Brick Trap stellt in Aussicht, dass das schon am 1. März 2026 passieren wird, die Wartezeit hält sich also in Grenzen. Bis dahin könnt ihr eure Triforce-Dosis von der aktuellsten Videospielerscheinung beziehen, nämlich Zelda: The Wind Waker per Nintendo Switch Online-Bibliothek.

