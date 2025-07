Zelda: Großes Geheimnis endlich gelüftet – Diese Schauspieler verkörpern die Hauptrollen

Nintendo scheut sich mittlerweile nicht mehr davor, seine Maskottchen aus der Videospielwelt herauszuzupfen und in einen Kinostreifen einzupflanzen. Der erste große Testlauf mit dem Super Mario Bros.-Film ist immerhin mehr als geglückt und lässt einige fragwürdige Bewegtbildversuche aus grauer Vorzeit, wie die Super Mario Bros. Super Show, vergessen. Eine solche Kur soll, wie seit längerem bekannt, auch das The Legend of Zelda-Franchise erfahren.

Ein Live-Action-Streifen ist geplant. Eine Frage, die Fans in diesem Zusammenhang besonders brennend beschäftigt, ist, welche Schauspieler*innen denn für die Besetzung gewählt werden. Lange hat man in der Community spekuliert und Wünsche formuliert. Vor allem die Personen in den Rollen von Link und Prinzessin Zelda stehen dabei im Rampenlicht. Eben diese sind nun offiziell bestätigt.

The Legend of Zelda-Film: So werden Link und die Prinzessin aussehen

Auf dem offiziellen Twitter-Account von Nintendo hat Produzent Shigeru Miyamoto sich mit der feierlichen Ankündigung gemeldet. „Ich freue mich mitteilen zu können, dass im Live-Action Film zu The Legend of Zelda Bo Bragason Zelda spielen wird und Benjamin Evan Ainsworth Link„. Angehängt an den Post sind Bilder der beiden, auf denen die äußerliche Ähnlichkeit zu den fiktiven Figuren bereits direkt deutlich wird. Das sehen auch die Fans, betonen auf Reddit etwa, mit Kommentaren wie „Sie haben definitiv den Look„.

Hier der erwähnte Beitrag:

Auch wird teilweise Erleichterung darüber bekundet, dass es sich um relativ unbekannte Schauspieler*innen handelt, die nicht schon durch jeden großen Blockbuster der letzten Jahre gereicht wurden. Bo Bragason beispielsweise blickt auf eine recht knappe Filmografie zurück, die letzten Filme, in denen sie zu sehen war, sind Hidden Love und Censor. Dafür hat sie in Bezug auf Videospielverfilmungen schon ein wenig Erfahrung sammeln können, da sie in Kingsglaive: Final Fantasy XV per Motion Capture als junge Luna aufgetreten ist.

Benjamin Evan Ainsworth hingegen ist in dieser Welt ganz neu. Zuvor hat er unter anderem in All Fun and Games und Everything’s Going To Be Great mitgespielt. Außerdem verlieh er im Remake von Pinocchio der titelgebenden Holzpuppe seine Stimme. Was neben seiner bis auf die Haarfarbe überzeugenden Ähnlichkeit zu einem menschgewordenen Link ebenso auffällt, ist sein noch geringes Alter. Er ist nämlich erst 16 Jahre alt, Bragason 20. Beide stammen gebürtig aus England.

So langsam lüftet sich also der geheimnisvolle Schleier um den Streifen. Die komplette Auflösung erwartet und aber selbstverständlich erst zum Release des Zelda-Films, der allerdings schon genau datiert ist: Am 7. Mai 2027 soll es so weit sein.

