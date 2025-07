Zelda: Neues Update für Open World-Spiele jetzt online – das hat sich geändert

Die Zahnräder eurer Nintendo Switch 2 stehen in Bezug auf die beiden The Legend of Zelda-Ableger Breath of the Wild und Tears of the Kingdom zurzeit alles andere als still. Ins Rollen gebracht haben das ganze die angebotenen Upgrades hin auf die neue Konsolenversion.

Nach dieser kostenpflichtigen Aufwertung ist nun offenkundig etwas Nachbereitung notwendig. Das bezeugen jetzt veröffentlichte Patches, welche einige kleinere Verbesserungen mit sich bringen und ein unglückliches Problem aus der Welt schaffen.

Zelda Notes App: Hier wird eine Schraube nachgezogen

Wenn ihr die beiden neusten Teile der The Legend of Zelda-Hauptreihe auf der Nintendo Switch gespielt habt, auf der die beiden aufeinanderfolgenden Titel jeweils in den Jahren 2017 und 2023 erschienen sind, und nun seit Anfang Juli auf das neue Modell der Konsole gewechselt seid, habt ihr die Chance, beide nochmal neu zu erleben. Dafür sorgen die angebotenen Upgrades, welche besonders in den Punkten Performance und Grafik höhere Ebenen eröffnen, gestützt von der stärkeren Hardware.

Aber auch ein Zusatz für den Spielspaß wird euch gegönnt, in Form der App Zelda Notes. Diese hilft euch zum Beispiel dabei Krogsamen ausfindig zu machen, gewährt euch die Möglichkeit Bauprojekte aus Tears of the Kingdom miteinander zu teilen oder liefert euch Audio-Kommentare bestimmter Charaktere zu von euch aufgesuchten Orten. Außerdem könnt ihr damit tägliche Boni abgreifen, so etwa eure Herzen auffüllen lassen oder Behüter-Nahrung freischalten. Damit gab es allerdings zuletzt ein paar Probleme, durch die alle mit maximaler Herzanzeige davon nicht profitieren konnten.

Dank dem neusten Update vom 3. Juli ist damit nun aber Schluss, wie in den Patch Notes nachzulesen. Neben diesem gefixten Bug soll die Softwareauffrischung auch andere Probleme in Verbindung mit der Nutzung der App behoben haben. Um die neue Version zu laden, muss eure Konsole Internetzugriff haben, dann geschieht der Download in der Regel automatisch. Falls nicht, müsst ihr das Icon des Spiels im Home-Menü auswählen, die Plus- oder Minus-Taste drücken und auf „Software aktualisieren“ klicken.

Durch die technische Politur von Zelda: TotK für Nintendo Switch 2 schleicht sich übrigens noch eine unerwartete Änderung in das Game ein, welche die Sonau-Bauteile betrifft.

Quellen: Nintendo