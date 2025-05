Zelda: Neues Video zu nächstem Spiel erschienen – Das erlebt ihr nur im neuen Ableger

Zu einer neuen Konsole von Nintendo gehört natürlich auch ein neues Spiel im Universum von The Legend of Zelda. Gut also, dass uns schon in Aussicht gestellt wurde, ein solches im Sortiment der Switch 2 erwarten zu dürfen, und zwar in Form von Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung.

Ein neues Video verrät nun mehr zu den Hintergründen des Titels und geht dabei auch genauer darauf ein, wie wir die darin stattfindenden Ereignisse erleben werden und was uns diese über die Geschichte des Königreichs Hyrule erzählen können.

Zelda: Neuer Hyrule Warriors-Teil enthält wichtiges Stück der Lore

Erschienen ist der Beitrag als Teil einer Bewegtbildreihe namens Creator’s Voice, in der Entwickler*innen Einblicke in die Umsetzung ihrer Projekte bieten. Ryota Matsushita und Yosuke Hayashi von Studio Koei Tecmo Games stehen in der neusten Ausgabe vor der Kamera und plaudern über das Zelda-Spin-off Hyrule Warrios: Chronik der Versiegelung.

Hier das besprochene Video:

Aus dem ersten Trailer, welcher bei der offiziellen Präsentation der Nintendo Switch 2 Anfang April erstmals gezeigt wurde, wissen wir bereits, dass die Story als Vorgeschichte von Tears of the Kingdom einzuordnen ist. Prinzessin Zelda reist in der Zeit zurück, um dort im sogenannten Versiegelungskrieg zu kämpfen und der Bedrohung durch den ursprünglichen Ganondorf Einhalt zu gebieten.

„Diese Geschichte, die ihr nur hier vollständig erleben könnt, schildert nicht einfach die Schlachten des Versiegelungskriegs im Warrior-Spielformat. Sie zeigt auch das Leben im Königreich Hyrule, als Prinzessin Zelda in der Vergangenheit landet“, erklärt Matsushita hierzu. Es sind also nicht nur bloß epische Schlachten à la Hack’n’Slash mit unzähligen Gegnern angesagt, sondern auch Storyelemente, zum Beispiel in Form der Hintergründe der Krieger*innen – König Rauru und Mineru als spielbare Charaktere inkludiert. Ihr dürft außerdem die maskierten Weisen aus Tears of the Kingdom erstmals näher kennenlernen.

Was hier passiert, ist kanon

In einer offiziellen Beschreibung des Spiels heißt es, die Geschehnisse in Chronik der Versiegelung seien kanon, zählen also als fester Bestandteil der Zelda-Timeline. Wer also über alles Bescheid wissen will, was in dem Universum passiert, muss auch hier reinspielen. Ein klug gesetzter Anreiz, um möglichst viele Spieler*innen mit an Bord zu holen, die sich bisher noch nicht außerhalb der Hauptreihe bewegt haben.

Einen genauen Veröffentlichungstermin von Hyrule Warrios: Chronik der Versiegelung kennen wir bisher nicht. Als grober Zeitraum ist der Winter dieses Jahres angegeben. Um losprügeln zu können, benötigt ihr eine Nintendo Switch 2. Auf dieser werden übrigens auch einige Upgrades für diverse Zelda-Titel angeboten, zwei davon kostenlos.

Quellen: YouTube / Nintendo DE, Twitter / @ZeldaUniverse