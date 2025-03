Zelda: Nicht nur ein Film – Pläne zum Live-Action-Dreh vermutlich durchgesickert

Eine gefühlte Ewigkeit ist vergangen, seitdem Nintendo stolz die Verfilmung ihrer IP The Legend of Zelda ausgerufen hat. Völlig unerwartet ist nun ein Releasetermin für den Live-Action-Steifen geteilt worden und siehe da: auch an anderer Stelle kommen plötzlich Steine ins Rollen.

Gerüchten zufolge soll das Projekt größere Dimensionen umfassen, als sich bisher erahnen ließ. In diesem Rutsch aus neuen Informationen purzeln außerdem ein paar weitere interessante Details mit.

Zelda-Film: Gerüchte zu Drehort und -zeitraum sowie Status des Castings

Auf der Webseite productionlist.com, welche unter der Führung der Film & Televison Industry Alliance (FTIA) die Produktion von Film- und Fernsehformaten dokumentiert, ist ein Eintrag zum The Legend of Zelda-Bewegtbild aufgetaucht. Darin heißt es, die Dreharbeiten würden am 4. November 2025 beginnen und voraussichtlich am 7. April 2026 enden. Als Ort der Aufnahmen ist Neuseeland angegeben – berühmt für weite, grüne Felder, die es auch in Hyrule gibt.

Sogar eine kurze Zusammenfassung der Handlung ist dem Überblick angehängt. Diese umreißt allerdings eine sehr allgemeine Version eines klassischen Link-Abenteuers, wie wir es aus den Videospielen kennen. Es könnte sich hierbei deshalb um einen Platzhalter handeln. Ein Verfasser oder eine Verfasserin beziehungsweise eine genaue Quelle ist nicht benannt. Der Text lautet:

„Eine Live-Action-Adaption des Videospiel-Franchise. ‚The Legend of Zelda‘ erzählt die Geschichte von Link, einem jungen Krieger, der dazu bestimmt ist, das magische Königreich Hyrule vor dunklen Mächten zu bewahren. Das Land steht unter der Bedrohung von Ganon, einem ruchlosen Kriegsführer, der das Triforce sucht – ein antikes Relikt, welches endlose Macht verleiht. Um ihn aufzuhalten, muss Link eine gefährliche Reise antreten, monströse Kreaturen bekämpfen, tückische Dungeons erkunden und knifflige Rätsel lösen, damit er heilige Artefakte entdeckt, die ihm bei seiner Aufgabe helfen“. productionlist.com

The Legend of Zelda möglicherweise als Film-Trilogie

In einer anderen Ecke des Internets spricht Daniel Richtman, von dem einige Nachrichten und Einordnungen über das Filmwesen stammen, davon, weitere Details über den bevorstehenden Zelda-Film parat zu haben, wie Nintendo Life berichtet. So will er beispielsweise wissen, dass die Rollen Link, Prinzessin Zelda, Ganon und Impa bereits besetzt und mehr Castings im August zur Finalisierung angedacht seien.

Außerdem behauptet Richtman, die zentralen Schauspieler wären an einen Sechsjahresvertrag gebunden und damit für den Dreh von zwei zusätzlichen Filmen verpflichtet. Sollte er Recht behalten, stünde uns also eine ganze Trilogie bevor. Passt irgendwie zu Symbolik des Triforce, ist deshalb aber noch lange keine sichere Sache. Was wir allerdings mittlerweile mit Gewissheit sagen können, ist, dass The Legend of Zelda am 26. März 2027 als Live-Action-Spektakel in die Kinos kommt.

Quellen: productionlist.com, Nintendo Life