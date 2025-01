Zelda: Ocarina of Time – Erbauer von Schloss Hyrule aus Lego gibt detaillierte Einblicke in sein Werk

Mit einem umfangreichen und viel Liebe zum Detail aus Lego errichteten Schloss Hyrule aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time hat der Reddit-User mognixnet sowohl Fans der Spielereihe als auch Klemmbaustein-Enthusiast*innen begeistert. Nun legt der Österreicher nach.

In einem rund 20-minütigen Video gewährt der passionierte Zelda-Fan einen tiefen Einblick in alle Gebäude der Stadt Hyrule und in jedes Zimmer des Schlosses – zahlreiche Easter Eggs inklusive. Ideen für zukünftige Projekte in diesem Rahmen sind bereits in der Entstehung.

Ocarina of Time als Lego-Set – Zelda-Fan zeigt detaillierten Einblick

Ein riesiges Schloss Hyrule samt vorgelagerter Stadt und dem geschäftigen Marktplatz: Bei Fans vom vielleicht beliebtesten Zelda-Titel Ocarina of Time leuchten die Augen, wenn sie das selbstgebaute Set von mognixnet (mit echtem Namen übrigens Reinhard) sehen. Einen Überblick über das Bauwerk gab der Österreicher bereits in vorherigen Posts im Zelda-Subreddit sowie einem ersten Video. Nachdem Fans begeistert reagiert hatten, können sie nun noch einmal einen Blick auf jedes Detail des Sets werfen.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insgesamt sind zwischen 100 und 120.000 Steine in Schloss und Stadt Hyrule verbaut, größtenteils Lego, aber auch von anderen Klemmbausteinherstellern wie BlueBrixx oder Mega Bloks. Fast jedes Gebäude hat ein abnehmbares Dach, das die Details aus den entsprechenden Häusern aus dem Spiel preisgibt – vom Wächterhaus über den Item-Shop bis zum Maskenladen.

Es ist beeindruckend, wie viel dieses fantasievolle Set an Geheimnissen bietet, mit Seitenblicken nicht nur auf andere Zelda-Spiele wie A Link to the Past oder Majora’s Mask, sondern auch auf andere Franchises wie Super Mario und Harry Potter. Eine wahre Fantasy-Convention hat sich im Gasthof von Hyrule eingefunden, wo sich die Hobbits aus Herr der Ringe, Geralt von Riva und ein Elf aus einem Dungeon & Dragons-Set (Astarion?) eingefunden haben.

Geht es als Nächstes nach Kakariko?

Das Prunkstück ist selbstredend das Schloss selbst, von dem jeder Turm abgenommen werden kann und einen Blick auf den Alltag von Prinzessin Zelda und der Königsfamilie inklusiver romantischer Wachmänner, versteckter Schatzkammern und einem kreativen Hofmaler zeigt.

Ganz nebenbei präsentiert mognixnet auch noch sein erstes eigenes Lego-Projekt, eine riesige Version von Hogwarts. „Ich bin gar kein großer Harry Potter-Fan, aber ich fand das Schloss schön.“ Er hat ein paar einfache Lego-Sets aus dem Franchise gekauft und das Schloss erweitert.

Als Nächstes will der kreative Familienvater, der das Lego-Hyrule über mehr als ein Jahr lang vor allem für seine beiden Kinder zum Spielen gebaut hat, sich einem weiteren Ocarina of Time-Projekt widmen. „Es wird hundertprozentig weiter gehen, aber es kann eine Weile dauern.“ Mit zwei Kindern und einem Vollzeitjob sei es nicht immer einfach, sich Zeit dafür freizuschaufeln. „Wahrscheinlich ein bis zwei Jahre; dann sehen wir uns vielleicht in der Hylianischen Steppe oder Kakariko.“

Dass es immer noch größer und verrückter geht, zeigt derweil dieser Minecraft-Spieler, der die komplette Map aus Legend of Zelda: Breath of the Wild in dem Sandbox-Survival nachgebaut hat.

Quelle: Youtube / mognixnet