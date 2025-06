Zelda: Spieler entdecken schlüpfriges Detail in neuer Tears of the Kingdom-Version – „Link du Hund“

Seit dem Release der Nintendo Switch 2 ist auch eine neue, überarbeitete Version von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erschienen. Diese glänzt nicht nur mit einer verbesserten Auflösung und stärkerer Leistung, was die technischen Gegebenheiten der neuen Konsole ermöglicht, sondern führt außerdem die Kompatibilität mit der App Zelda Notes ein.

Habt ihr diese auf eurem Smartphone installiert, stehen euch einige Extrafunktionen zur Verfügung. Eine davon hat die sogenannten Charakterkommentare im Gepäck, welche euch in Form von Sprachaufzeichnungen Hintergrundinformationen zu verschiedenen Orten bereitstellen, die ihr besucht. Fans sind dabei auf eine sehr spezielle Erinnerung der Prinzessin gestolpert, über die nun gekichert wird.

Zelda: Da wären beinah Hüllen gefallen

Sobald ihr bestimmte Orte in Zelda: Tears of the Kingdom aufsucht, wird die entsprechende Audiodatei für euch freigeschaltet und ihr dürft euch anhören, was verschiedene Bewohner*innen Hyrules über die Umgebung zu erzählen haben. Erreicht ihr Jotwerde, eine kleine Insel mit einer unvergesslichen Quest, könnt ihr Zelda lauschen, die sich an einen gemeinsamen Besuch mit Link erinnert. Auf Reddit hat ein*e Nutzer*in diese Situation eingefangen.

Hier der zugehörige Post:

Bei ihrer Ankunft fürchtete Zelda sich davor Monstern zu begegnen, doch die Verheerung schien sie alle vertrieben zu haben. Link war vorsichtshalber mitgekommen, um die Prinzessin zu beschützen, doch sobald sie an der Küste angekommen waren, hielt er sich plötzlich die Augen zu. Auf die Frage hin, warum er seine Sicht mit seinen Händen versperre, antwortete er, dass er das letzte Mal „befreit wurde von all seinen … ahem … Besitztümern, als er ankam“.

Eine Anspielung auf die Mission des dortigen Schreins, die er in Breath of the Wild absolvieren musste. Seine Aufgabe war es, komplett ohne Ausrüstung und damit auch ohne Kleidung (bis auf seine Unterwäsche, versteht sich) gegen die Gegner auf dem Eiland zu bestehen und drei Kugeln in ihre vorgesehenen Fassungen zu bringen.

Ein echter Schlingel

Wie der auditive Tagebucheintrag verrät, hätte Zelda sich gewünscht, dass Link sie bereits vor ihrem Eintreffen über die Möglichkeit informiert hätte, sie könne eventuell unfreiwillig ihre Klamotten ablegen. Ein*e Nutzer*in auf Reddit kommentiert seine Zurückhaltung bei dieser Information mit dem knappen Statement: „Link du Hund„. Zumindest habe er ein wenig Anstand gezeigt, indem er sich darauf vorbereitet hatte, nicht hinzuschauen, halten ihm andere Kommentare zugute.

Während sich Fans des Franchises gerade mit der Zelda Notes-App amüsieren, müssen sie an anderer Stelle leider schlechte Neuigkeiten zum Zelda-Film verkraften.

