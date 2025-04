Zelda: Neue Sammelfiguren inklusive Spielinhalten angekündigt – „Auf gehts, nehmt mein Geld“

Mit der Präsentation von Nintendos neuer Konsole, der Switch 2, hat das The Legend of Zelda-Franchise wieder ein wenig Wind unter den Parasegeln bekommen. Es ist zwar kein neuer Titel der Hauptreihe angekündigt worden, wie einige optimistische Fans vielleicht gehofft hatten, doch ganz leer ist die Community während der Präsentation nicht ausgegangen.

Ein kommender Ableger von Hyrule Warriors, dem Spin-Off im Hack-and-Slash-Genre, steht nämlich bevor. Aber nicht nur das: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom sollen beide ein Upgrade bekommen, das die verbesserte Hardware der Switch 2 voll ausnutzt. Selbst damit ist noch nicht Schluss, denn gleich fünf Amiibos stehen zusätzlich in den Startlöchern.

Neue Amiibos zu The Legend of Zelda

Den Release der The Legend of Zelda-Sammelfiguren hat Nintendo kürzlich unter anderem via Twitter bekanntgegeben. Dem Post sind Bilder von vier Charakteren aus Tears of the Kingdom angehängt, die in Plastik verewigt sind. Es handelt sich dabei um Abbilder von Tulin, Orni-Krieger und Weiser des Windes, Yunobo, Gorone und Weiser des Feuers, Riju, Gerudo und Weise des Feuers und Sidon, Prinz der Zoras und Weiser des Wassers.

Hier der besprochene Post:

Jede*r von ihnen erfüllt eine wichtige Rolle in Links jüngstem Abenteuer. Und das nicht nur als für die Handlung wichtige Akteur*innen, sondern auch als kleine Statuen. Kombiniert ihr die Figuren mit eurer Nintendo Switch oder eurer Nintendo Switch 2, dann schaltet ihr in Tears of the Kingdom jeweils einen speziellen Stoff für das Parasegel sowie Waffen und Materialien frei. Auf der Plattform Reddit drücken die Fans ihre Freude über Zuwachs bei den begehrten Objekten aus und nutzen dabei Ausdrücke wie: „Auf gehts, nehmt mein Geld„.

Releasetermin und voraussichtlicher Preis

Normalerweise dürft ihr die enthaltenen Boni nur einmal am Tag einlösen. Mit der Anwendung ZELDA NOTES, welche in der Nintendo Switch App vorhanden und exklusiv mit den Switch 2-Versionen von BotW und TotK kompatibel ist, steht euch die Aktivierung ein weiteres Mal pro Tag frei.

Die vier Amiibos von Tulin, Yunobo, Riju und Sidon sollen am 5. Juni 2025, also zeitgleich mit der Nintendo Switch 2 veröffentlicht werden. Im My Nintendo Store liegen ähnliche Sammlerstücke, wie beispielsweise Zelda oder Ganondorf aus Tears of the Kingdom, bei etwa 15 bis 20 Euro, weshalb für die Neuankömmlinge eine ähnliche Bepreisung denkbar erscheint. Zu einem noch ungewissen Zeitpunkt soll übrigens auch eine Figur des Mineru-Konstrukts folgen.

