Zelda: Tears of the Kingdom-Spieler baut beeindruckendes Fahrzeug – „absolut großartig“

Mit der Sonau-Technologie in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lässt sich so einiges an praktischen Fortbewegungsmitteln herstellen. Mit der richtigen Menge an Kreativität und Know-How entstehen Werke, deren Umsetzbarkeit allein sich schon infrage stellen ließe.

Ein neu aufgetauchtes Beispiel zeigt wieder einmal, wie weit sich die scheinbaren Grenzen des Möglichen verschieben lassen und das ohne beim Ergebnis auf Funktionsfähigkeit oder Ästhetik zu verzichten.

Zelda: Link düst auf krassem Motorrad

Besagtes Projekt ist auf der Plattform Reddit zu begutachten, wo Nutzer*in ryt1314059 im Unterforum r/HyruleEngineering einen Clip mit der knappen Beschreibung „Harley-Davidson“ geteilt hat. In dem Video ist ein aus Sonau-Bauteilen zusammengeschraubtes Motorrad zu sehen, welches Link elegant über durch die Landschaft von Hyrule manövriert. Es bewegt sich nicht nur stabil fort, sondern sieht dabei auch noch besonders cool aus. Vor allem die Griffe aus Hörnern, simulierte Abgase und Seitenteile aus Waffen, welche geschickt ein drittes Rad kaschieren, verleihen dem Look das gewisse Etwas.

Hier der besprochene Beitrag:

In den Kommentaren unter dem Post zeigen sich Spieler*innen beeindruckt von der Konstruktion und bekunden dies mit Worten wie: „Das sieht absolut großartig aus!“ Wie der Urheber oder die Urheber*in des motorisierten Zweirads angedeutet hat, soll demnächst ein QR-Code rausgehen, mit dem ihr das Vehikel in euren eigenen Spielstand laden könnt. Diese Option wird allerdings Besitzer*innen der bevorstehenden Nintendo Switch 2-Version von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vorbehalten sein. Mit der erhaltet ihr nämlich Zugriff auf die Zelda Notes-App, über welche ihr Bauplane speichern und in eure Fassung von Hyrule übertragen dürft.

Zelda: Tears of the Kingdom für Nintendo Switch 2

Falls ihr euch noch fragt, wie ihr am besten an Tears of the Kingdom für die Nintendo Switch 2 rankommt, lautet die Antwort für alle, die die ursprüngliche Auflage noch rumliegen haben: Upgrade-Paket. Für einen Aufpreis von 9,99 Euro schaltet ihr damit die überarbeitete Edition frei und könnt neben der Zelda Notes-App auch von Vorteilen wie einer verbesserten Leistung und höheren Auflösung profitieren. Steigt ihr jedoch komplett neu ein, kostet euch der Spaß 79,99 Euro. Die werden, insofern ihr nicht vorbestellt, am Releasetag, dem 5. Juni 2025 fällig.

Im Falle zweier anderer Zelda-Games sind die Upgrades hin zur neuen Konsolengeneration übrigens kostenlos, verbreiten trotzdem Sorge unter Fans.

